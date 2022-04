Neue Energiekonzepte in der Branche: Zoomlion bringt weltweit ersten Hybrid-Geländekran auf den Markt

Changsha, China (ots/PRNewswire) - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK) hat am 11. April den weltweit ersten Hybrid-Geländekran ZAT2200VE863 auf den Markt gebracht – ein weiterer innovativer Meilenstein nach der Markteinführung des weltweit ersten reinen Elektrokrans.

Mit seiner überlegenen Hybrid-Ausgangsleistung hat der ZAT2200VE863 den Vorteil eines dualen Elektro- und Kraftstoffantriebssystems und dank des Antriebs durch einen benzinelektrischen Doppelmotor ist das Modell mit einer maximalen Leistung von 360 kW noch leistungsstärker.

„Angetrieben von politischen Anreizen und der Marktnachfrage ist die Baumaschinenindustrie auf dem Weg ins Zeitalter der neuen Energie. Der ZAT2200VE863 ist die neueste Errungenschaft der innovativen Produktforschung und -entwicklung von Zoomlion. Die Hybridmaschinenprodukte haben einen niedrigen Kraftstoffverbrauch, sind nicht so umweltschädlich und leiser bei gleichzeitiger hoher Energieeffizienz und tragen zur Förderung der Energietransformation und der technologischen Modernisierung der Industrie bei", erklärte Luo Kai, Vice President von Zoomlion und Hauptgeschäftsführer des Zoomlion-Geschäftsbereichs für technische Kranen.

Der ZAT2200VE863 bietet drei Hebebetriebsarten: Rein elektrisch, Plug-in und Kraftstoffantrieb, und kann sich damit an verschiedene Arbeitsbedingungen und Szenarien anpassen. Im reinen Elektro-Modus kann der Kran allein mit der Batterie acht Stunden lang betrieben werden. Die selbe Leistung kann er mit externem 380V-Wechselstrom-Stecker liefern. Beide Modi verwenden keinen Kraftstoff und Harnstoff, was sie umweltfreundlich und wirtschaftlich macht. Im Kraftstoffmodus kann der Benzinmotor im sparsamen Kraftstoffverbrauchsbereich betrieben werden, der zum Motor passt, wodurch im Vergleich zu herkömmlichen Kranen, die mit Kraftstoff betrieben werden, 35 Prozent Kraftstoff eingespart werden.

Im Vergleich zu bestehenden Kranen auf dem Markt hat der ZAT2200VE863 die Tonnage fast um das 10-fache erhöht und den 220-Tonnen-Bereich erreicht. Er verfügt über einen 85 Meter langen Hauptausleger mit einer maximalen Tragfähigkeit von 7,2 Tonnen.

Heute umfasst die neue Energieproduktpalette von Zoomlion Kranen, Pumpenwagen, Mischwagen, Hubarbeitsbühnen, Notfallausrüstung, Aushubmaschinen, Bergbaumaschinen, Schwerlastfahrgestelle und mehr, die mehrere neue Energiekombinationen wie reinen Elektroantrieb, Wasserstoff-Brennstoffzellen und Hybridantrieb verwenden. Das Unternehmen hat eine Reihe innovativer Spitzenprodukte auf den Markt gebracht, darunter den weltweit ersten rein elektrischen Autokran und den branchenweit ersten in China entwickelten Pumpenwagen mit Kohlefaserausleger.

