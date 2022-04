Biocytogen schließt Vereinbarung mit CtM Bio zur gemeinsamen Entwicklung von TCR-nachahmenden Antikörpern auf der Basis von multispezifischen T-Zell-Engagern

Peking und Shanghai (ots/PRNewswire) - Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (im Folgenden „Biocytogen" genannt) gab eine Kooperationsvereinbarung mit CtM Biotech (Shanghai) Co., Ltd (im Folgenden „CtM Bio" genannt) bekannt, um gemeinsam innovative Antikörper-Medikamente gegen intrazelluläre tumorassoziierte Antigene zu entwickeln. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Biocytogen für das Screening von vollständig humanen Antikörpern gegen spezifische Zielmoleküle verantwortlich sein und dabei die firmeneigene Plattform zur Entwicklung von TCR-ähnlichen Antikörpern nutzen. CtM Bio wird seine firmeneigene T-Zell-Engager-Plattform nutzen, um gemeinsam T-Zell-Engager zu entwickeln, die auf intrazelluläre, tumorassoziierte Antigene abzielen.

Biocytogens TCR-nachahmende Antikörperentwicklungsplattform, die einen Stamm vollständig humaner RenMab™-Mäuse verwendet, die ein menschliches Leukozytenantigen (HLA)-Gen exprimieren, soll die Entdeckung von Antikörpern gegen intrazelluläre tumorassoziierte Antigene erleichtern. CtM Bio verfügt über umfassende Erfahrung in der Entdeckung innovativer Arzneimittelkandidaten für die Behandlung lebensbedrohlicher Krankheiten. Das Unternehmen hat eine firmeneigene T-Zell-Engager-Plattform mit differenzierten Eigenschaften entwickelt, von der erwartet wird, dass sie „kalte Tumore" in „heiße Tumore" verwandelt und damit möglicherweise die derzeitigen Grenzen der Immuntherapie überwindet.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden Biocytogen und CtM Bio gemeinsam die Entwicklung neuartiger Antikörpermedikamente vorantreiben, die das Potenzial der Immuntherapie erheblich erweitern und letztlich dazu beitragen könnten, das Leben von Patienten zu verbessern, die an Krebs und anderen schwächenden Krankheiten leiden.

Informationen zur TCR-Mimic-Plattform

Die T-Zell-Rezeptor (TCR)-Mimik-Plattform von Biocytogen nutzt HLA-exprimierende, vollständig humane Antikörpermäuse (HLA/RenMab™-Mäuse), um Antikörper gegen intrazelluläre tumorassoziierte Antigene zu erzeugen, wenn sie mit MHC-Antigen-Peptid-Komplexen immunisiert werden. Die Hochdurchsatz-Antikörper-Screening-Plattform von Biocytogen zielt darauf ab, TCR-ähnliche Antikörper mit höherer Spezifität und Affinität als endogene, von Patienten stammende TCRs schnell zu identifizieren. Derzeit werden Antikörpertreffer für mehrere intrazelluläre Zielmoleküle in vitro und in vivo charakterisiert. Vollständig humane Antikörpersequenzen aus der TCR-Mimic-Plattform können die Entwicklung von T-Zell-Engagern, bispezifischen/multispezifischen Antikörpern und CAR-T-Therapien unterstützen.

Informationen zu Biocytogen

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. ist ein globales Biotechnologieunternehmen, das die Erforschung und Entwicklung neuartiger Medikamente auf Antikörperbasis mit innovativen Technologien vorantreibt. Mit den firmeneigenen Mausplattformen RenMab™ und RenLite™ für die Entwicklung vollständig humaner monoklonaler und bispezifischer Antikörper hat Biocytogen seine Plattformen für das In-vivo-Screening der Medikamentenwirksamkeit und seine starke Fähigkeit zur klinischen Entwicklung integriert, um den gesamten Prozess der Medikamentenentwicklung zu rationalisieren. Biocytogen führt ein groß angelegtes Projekt zur Entwicklung von Antikörpermedikamenten für mehr als 1000 potenziell arzneimittelwirksame Zielmoleküle durch, das als Projekt Integrum bekannt ist, und ist laufende Kooperationen mit Dutzenden von Partnern weltweit eingegangen, um eine Vielzahl von erstklassigen und/oder besten Antikörpermedikamenten herzustellen. Biocytogen hat seinen Hauptsitz in Peking und verfügt über Niederlassungen in Haimen Jiangsu, Shanghai, Boston, USA und Heidelberg, Deutschland.

Informationen zu CtM Bio

CtM Bio, eine Tochtergesellschaft von Lepu Biopharma, ist ein wissenschaftlich orientiertes Biotech-Unternehmen, das sich der Entwicklung innovativer antikörperbasierter Therapien verschrieben hat, die letztlich ungedeckte medizinische Bedürfnisse erfüllen könnten. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, sein Wissen über Immunologie und Krankheitsbiologie mit den modernsten Technologien und Plattformen zu verbinden, um neuartige Antikörper zu entwickeln, die das Potenzial der Immuntherapie voll ausschöpfen können.

Lepu Biopharma ist ein global ausgerichtetes, innovationsorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in China. Das Unternehmen hat sich der Innovation verschrieben und konzentriert sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Wirkstoffkandidaten mit dem ersten und besten Potenzial dieser Art in der zielgerichteten Antitumortherapie und Immuntherapie. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, sichere, wirksame und leicht zugängliche Medikamente zu entwickeln, um die Lebensqualität von Krebspatienten zu verbessern und große Lücken im medizinischen Bedarf zu schließen. Das Unternehmen legt großen Wert auf den kontinuierlichen Aufbau von Vermarktungskapazitäten und ist bestrebt, eine starke Transformations- und Industrialisierungskapazität von der Kerntechnologie bis zum fertigen Medikament zu realisieren.

