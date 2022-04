Corona-Tote – SPÖ-Kucher: Kanzler und Gesundheitsminister müssen sich umgehend zu den 3.412 vergessenen Corona-Toten erklären!

Katastrophales Pandemiemanagement der Bundesregierung setzt sich fort – Anfrage an Rauch zu Corona-Datenmanagement gestellt

Wien (OTS/SK) - Dass das Gesundheitsministerium heute Abend 3.412 Corona-Todesfälle „nachgemeldet“ hat, ist für SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher „ein weiterer Beleg für das vollkommene Versagen der Bundesregierung im Pandemiemanagement“. Durch die heutige Nachmeldung stieg die Anzahl an Corona-Toten auf einen Schlag um 21 Prozent. „Da geht es um zehn Tote pro Tag, zehn Schicksale, zehn betroffene Familien, die von dieser Bundesregierung einfach vergessen wurden“, kritisiert Kucher und fordert: „Sowohl Bundeskanzler Nehammer als auch Gesundheitsminister Rauch müssen sich zu diesem Skandal umgehend erklären!" Für den SPÖ-Gesundheitssprecher ist klar: „Das katastrophale Chaos-Management der Bundesregierung in der Corona-Pandemie muss endlich ein Ende haben! Nicht nur, dass auf die Empfehlungen von Expertinnen und Experten kein Wert gelegt wird und eine Fehlentscheidung nach der anderen getroffen wird, ist nicht einmal die Datenlage – Grundlage für sämtliche Entscheidungen – korrekt und vollständig. Nach über zwei Jahren Corona-Pandemie ist diese Bundesregierung immer noch nicht in der Lage, die Corona-Daten zentral zu managen und gut aufbereitet und transparent zur Verfügung zu stellen. Wer soll dieser Regierung noch vertrauen, wenn nicht einmal die grundlegenden Daten stimmen?“ Die SPÖ fordert seit langem ein zentrales Krisen- und einheitliches Datenmanagement. Stattdessen gibt es immer noch neun unterschiedliche Systeme in Österreich. ****

Der SPÖ-Gesundheitssprecher hat erst vor einigen Tagen eine parlamentarische Anfrage zur unbefriedigenden Datensituation hinsichtlich des aktuellen Pandemiegeschehens in Österreich an den Gesundheitsminister gerichtet, in der auch die Corona-Todeszahlen thematisiert werden. „Die Menschen in Österreich haben ein Recht auf gut aufbereitete Information durch die öffentlichen Behörden“, so Kucher.

SERVICE: Anfrage an den Gesundheitsminister zu Corona-Daten: https://tinyurl.com/bdzer7cm

