Terminaviso Kunsthistorisches Museum Wien: Einladung zum Pressegespräch am 25.4.2022, 10 Uhr

„In 80 Münzen um die Welt” - das Münzkabinett präsentiert neue Ausstellung

Wien (OTS) - Im Zentrum der neuen Ausstellung des Münzkabinetts (ab 26. April 2022) stehen 16 historische Persönlichkeiten und Münzen, die zu jener Zeit in verschiedenen Teilen der Welt in Verwendung waren und die sich in den Geldbörsen dieser Globetrotter, Forscher- und Künstler*innen sowie Staatsoberhäupter befunden haben könnten. Dabei werden alle Perioden abgedeckt: Der Bogen reicht von Kleopatra über Marco Polo und Wolfgang Amadeus Mozart bis zur österreichischen Weltreisenden Ida Pfeiffer. Münzen sind seit ihrer Erfindung vor beinahe 2.700 Jahren einerseits in ihrer Funktion als Geld unverzichtbar, andererseits trugen sie als erstes Massenmedium der Geschichte Bilder und Aufschriften bis in ferne Länder. Als „Zeitreisende“ haben sie manchmal Jahrtausende unbeschadet überwunden und legen als historische Dokumente Zeugnis von vergangenen Kulturen ab.

Die Ausstellung zeigt auf überraschende, humorvolle und zugängliche Weise, dass Münzen von der Antike bis zur Gegenwart zu den stillen, oft wenig beachteten Wegbegleitern von Reisenden gehören. Sie macht Lust darauf, in die Geschichten der ausgewählten Protagonist*innen einzutauchen und auch die Geldstücke in der eigenen Börse einmal genauer zu betrachten. Wer diese kleinen Metallstücke genau ansieht, hält ein ganzes Land, seine Kultur und seine Geschichte in Händen.

Einladung zum Pressegespräch am Montag, 25. April 2022, um 10 Uhr im Kunsthistorischen Museum Wien, Münzkabinett

Es sprechen:

Sabine Haag, Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museums Wien

Klaus Vondrovec, Direktor des Münzkabinetts

