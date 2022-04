ORF III am Mittwoch: Premieren für „Heimat Österreich: Rund um den Faakersee“ und Doppelfolge „Landleben“

Außerdem: „treffpunkt medizin“ über Herz und Hirn

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information reist am Mittwoch, dem 20. April 2022, in neuen Ausgaben von „Heimat Österreich“ und „Landleben“ in die schönsten Gegenden Kärntens, des Salzkammerguts und der Steiermark. „treffpunkt medizin“ untersucht in zwei Folgen die überlebenswichtigen Organe Herz und Hirn.

Für eine „Heimat Österreich“-Neuproduktion trifft Max Jacobi „Rund um den Faakersee“ (20.15 Uhr) dort ansässige Menschen und beleuchtet deren ureigene Lebens- und Arbeitsbedingungen: Für den Fleischbauer und Züchter Hans Wochinz, den Forstwirt, Jäger und Oberkrainer-Musikanten Hubert Pichler, den Obmann des örtlichen Fischereivereins Karl (Charly) Gailer und viele mehr bedeutet jede neue Jahreszeit eine andere Aufgabe, aber auch eine Bestätigung jenes Rhythmus, der ihr Leben ausmacht. In einer neuen „Landleben“-Dokumentation sieht sich Wolfgang Winkler „Im Traunviertel“ (21.05 Uhr) um: Die idyllische Region des Salzkammerguts kann neben landschaftlichen Schönheiten wie dem Höllengebirge und dem Traunsee mit echten Originalen aufwarten, die Winkler im Alltag begleitet: etwa Goldhaubenfrauen und Hammerherren bei einer Kutschenfahrt, einen Jäger und eine Kräuterfrau. Steiermark – das ist landschaftlicher Reichtum vom Felsmassiv bis zur saftigen Alm, vom Weingebiet bis zum Wasserfall. Der steirische Regisseur Alfred Ninaus hat für die ORF-III-Neuproduktion „Landleben: Vom Schilcherland ins Wechselland“ (21.55 Uhr) die schönsten Orte filmisch eingefangen und gibt Einblicke in die Vielfalt des Bundeslandes.

„treffpunkt medizin“ widmet sich dem Thema „Unser Hirn ist, was es isst“ (22.30 Uhr): Die Reportage blickt auf den Einfluss der Ernährung auf die physische und psychische Gesundheit. Abschließend folgt „treffpunkt medizin: Unser Herz – Taktgeber des Lebens“ (23.20 Uhr) über den aktuellen Forschungsstand der Herzmedizin in Österreich.

