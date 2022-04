ORF in memoriam Hermann Nitsch: „Studio 2“, „Kultur Heute Spezial“, Filmporträt, „kulturMontag“ in ORF 2 und ORF III

Drei Ö1-Sendungen

Wien (OTS) - Zum Ableben von Hermann Nitsch ändert der ORF sein Programm und würdigt den am Ostermontag (18.4.2022) verstorbenen Universalkünstler – weltbekannt für seine Bilder und Aktionen, vor allem das Orgien- und Mysterien-Theater – mit Sendungen in ORF 2, ORF III und Ö1.

In memoriam Hermann Nitsch ist heute, am Dienstag, dem 19. April 2022, um 17.30 Uhr in ORF 2 Kulturmoderatorin und -redakteurin Teresa Vogl zu Gast in „Studio 2“. ORF 2 zeigt außerdem heute um 22.35 Uhr die zum 80. Geburtstag 2018 entstandene Dokumentation „Das Universum des Hermann Nitsch“ von Maria Seifert, die versucht, dem Gesamtwerk des Malers, Aktionisten, Schriftstellers, Bühnenbildners und Komponisten gerecht zu werden und den Menschen Hermann Nitsch erlebbar zu machen. Die Fallhöhe zwischen dem einfachen, bodenständigen Alltagsleben im Weinviertel und den orgiastischen Aktionen mit internationaler Ausstrahlung ist groß, jedoch: Beides ist im Universum Nitsch nicht voneinander zu trennen und kommt im Film zum Ausdruck. Außerdem zeigt die Dokumentation die Bedeutung Nitschs für die zeitgenössische Kunst in Österreich und Europa sowie deren Weiterentwicklung auf. Der Künstler selbst erklärt dabei seine Welt, seine Kunst, seine Ideen, seine Motivationen und Wünsche. Anhand des reichhaltigen Archivmaterials ordnet der Film die verschiedenen Schaffensphasen, aber auch Schaffensbereiche ein. Interviews mit Wegbegleitern komplettieren das Bild, das den politisch, gesellschaftlich und künstlerisch äußerst interessanten Bogen von den 1960ern bis heute spannt.

Das Filmporträt ist heute, um 23.35 Uhr, auch in ORF III Kultur und Information zu sehen. Weiters steht in ORF III bereits um 19.45 Uhr ein „Kultur Heute Spezial“ in memoriam Hermann Nitsch auf dem Programm. Zu Gast im Studio bei Patrick Zwerger ist dazu Heinz Sichrovsky. Gezeigt wird zudem ein Künstlergespräch, das Ani Gülgün-Mayr 2012 mit Hermann Nitsch geführt hat.

ORF 2 würdigt außerdem am 26. April 2022 im „kulturMontag“ (22.30 Uhr) den bedeutenden Gegenwartskünstler und sein umfassendes Werk.

Ö1 erinnert mit drei Sendungen an Hermann Nitsch: So steht der Komponist Nitsch am Donnerstag, dem 21. April, im Mittelpunkt von „Zeit-Ton“ (23.03 Uhr). „Die Hörbilder“ am Samstag, dem 23. April, um 9.05 Uhr wiederholen das Feature „Rot ist die Liebe, rot ist das Blut, rot ist der Teufel in seiner Wut“. In der Aufzeichnung aus dem Jahr 2013 philosophiert der Aktionskünstler Nitsch mit Dramatiker Peter Turrini und Maler Ernst Fuchs über deren gemeinsame Lieblingsfarbe. Am Sonntag, dem 24. April, ist in der Reihe „Menschenbilder“ (14.05 Uhr) das Nitsch-Porträt „Lauheit ist das Schlimmste“ aus dem Jahr 1988 zu hören.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at