SPÖ-Bayr kritisiert antimuslimische Propaganda in Schweden

„Hass gegen Minderheiten untergräbt gesamte Gesellschaft!“

Wien (OTS/SK) - Als Generalberichterstatterin der parlamentarischen Versammlung des Europarats zeigt sich SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr tief besorgt über die aktuellen Entwicklungen in Schweden: „Einige rechtsradikale Politiker versuchen durch provokative symbolische Gesten - wie zB. die Verbrennung des Korans -, die sich gegen die muslimische Gemeinschaft richten, Unruhen auszulösen. Sie zielen nur darauf ab, auf Kosten einer Minderheitengruppe die Aufmerksamkeit zu maximieren und Wahlerfolge zu erzielen“, kritisiert Bayr gegenüber dem Pressedienst der SPÖ. ****

Die SPÖ-Abgeordnete verurteilt in diesem Zusammenhang das Schüren von antimuslimischem Rassismus und die Verbreitung von Hass aufs Schärfste: „Denn dies bedroht unsere Demokratie und die Gesellschaft als Ganzes. Die Gesellschaft durch Hass und das Verbreiten von Vorurteilen zu spalten hinterlässt tiefe Wunden nicht nur bei jenen Menschen, die verächtlich gemacht werden, sondern in einem Staat als Ganzes!“, so Bayr abschließend. (Schluss) sr/ls

