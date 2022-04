„Sag’s multi!“-Finalrunde für Wien: am 28. und 29.4. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Junge Menschen beziehen in mehrsprachigen Reden Position zu Demokratie, Menschenrechten, Fragen der Identität, Klimaschutz, Rassismus und vielem mehr: Am Donnerstag, den 28. und am Freitag, den 29. April geht ab 9.00 Uhr die Wiener Finalrunde des mehrsprachigen Redewettbewerbs „Sag’s multi“ im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses über die Bühne.

„Wer ist Wir?“ ist das Leitthema des diesjährigen „Sag’s multi“-Redewettbewerbs, zu dem Schüler/innen ab der siebten Schulstufe mehrsprachige Reden halten. Die Finalrunde für Wien findet am Donnerstag, den 28. und am Freitag, den 29. April jeweils ab 9.00 Uhr statt. Der ORF bietet als Träger von „Sag’s multi!“ den mehrsprachigen Talenten im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses und im Livestream über die ORF-TVthek eine Bühne. Das Besondere an „Sag’s multi“ ist, dass in der Rede zwischen Deutsch und der Erstsprache oder Deutsch und einer erlernten Fremdsprache mehrmals gewechselt werden muss. 39 Sprachen sind heuer in der Kombination mit Deutsch vertreten. Durch die Veranstaltung führt Eser Akbaba. Der Eintritt ist frei, eine verbindliche Anmeldung über das Kartenbüro jedoch erforderlich. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

