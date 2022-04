Mercer Marsh Benefits gewinnt Gerhard Navara als neuen Sales Leader und baut Position als einer der führenden Lösungsanbieter für Employee Benefits und betriebliche Vorsorge aus

Wien (ots) - Mercer Marsh Benefits (MMB) Österreichstärkt seine Position als einer der führenden Dienstleister für ganzheitliche Vorsorgekonzepte und Benefits-Lösungen. Dazu investiert das globale Beratungsunternehmen weiter in seine Expertise.

Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg ist der Gewinn von Gerhard Navara, der zum 19. April 2022 die Leitung des Bereichs MMB Sales übernimmt und den weiteren Ausbau innovativer Benefits-Dienstleistungen vorantreiben wird. „Als profilierter Experte verfügt Gerhard Navara über langjährige und vielseitige Erfahrung. Dies unterstreicht unsere Strategie, MMB langfristig als führenden Experten und effizienten Dienstleister für das komplette Spektrum der Employee Benefits zu positionieren“, erklärt Harald Fasching, MMB Leader in Österreich. „In seiner neuen Rolle wird er sowohl mit dem globalen Team als auch mit den Kollegen in Österreich eng zusammenarbeiten. So sind wir sehr gut aufgestellt, um für unsere Kunden komplexe Lösungen umzusetzen und zu administrieren“, betont Fasching.

„Ein wichtiger Schwerpunkt meiner Aufgaben ist die Weiterentwicklung unseres Dienstleistungsangebotes rund um integrierte Benefits- und Vorsorgelösungen – frei nach meinem Motto: „Gemeinsam sind wir stärker“, erläutert Gerhard Navara, Head of Sales MMB.

Den Fokus seiner Beratungstätigkeit legte Gerhard Navara auf die betriebliche Altersvorsorge. Sein fachliches Beratungsspektrum deckt alle Fragen zu Benefits und Vorsorge ab.

Über Mercer Marsh Benefits (MMB)

Mercer Marsh Benefits (MMB) entstand aus dem Zusammenschluss eines der weltweit angesehensten HR-Beratungsunternehmen, des Marktführers im Bereich der Personalrisikoberatung und der Nummer eins im Bereich der Benefits-Technologie zu einem Unternehmen. MMB hat einige der weltweit beliebtesten Employee-Benefits-Lösungen für kleine Unternehmen, wachsende Unternehmen und globale Firmen geschaffen. MMB ist mit 7.000 Mitarbeitenden an Standorten in 73 Ländern vertreten und betreut Kunden in mehr als 150 Ländern. MMB arbeitet Seite an Seite mit Kunden und Kollegen von Mercer und Marsh auf der ganzen Welt. Mercer und Marsh sind zwei Geschäftsbereiche von Marsh McLennan (NYSE: MMC), zusammen mit Guy Carpenter und Oliver Wyman. Die 83.000 Kollegen des Unternehmens beraten Kunden in mehr als 130 Ländern. Mit einem Jahresumsatz von fast 20 Milliarden Dollar hilft Marsh McLennan mit seinen marktführenden Unternehmen den Kunden, sich in einem zunehmend dynamischen und komplexen Umfeld zurechtzufinden. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.mercer.at.

Über Mercer Austria

Mit mehr als 15 Expertinnen und Experten am Standort Wien zählt Mercer in Österreich zu den führenden Anbietern von Personalvorsorgeberatung, Investment Consulting und Lösungen sowie Beratung im Bereich von Vergütungsmanagement.

Rückfragen & Kontakt:

Gabi Straßer

E-Mail: gabi.strasser @ mercer.com

Tel.: +49 (0) 69 689778 554

Mercer Austria GmbH Millennium Tower Handelskai 94-96 1200 Wien

www.mercer.at