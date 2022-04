„Stöckl Spezial“ macht „Lust aufs Leben!“ – am 20. April um 20.15 Uhr in ORF 2

U. a. mit Thomas Stipsits, Philipp Jelinek, Manuel Horeth & Nicole Schmidhofer

Wien (OTS) - Zwei Jahre Pandemie, Quarantäne, Unsicherheit, eingeschränkte Sozialkontakte und nun der Krieg in Europa und seine weitreichenden Folgen – all diese Belastungen hinterlassen ihre Spuren, fordern die Menschen körperlich und seelisch. Wie kann man gut und gesund durch diese Zeit kommen? Anteil nehmen, ohne selbst in der Krise zu versinken, und trotz allem positiv in die Zukunft blicken? Welche Bedeutung haben gerade jetzt Bewegung, Ernährung und Strategien für Lebenslust und -freude? Welche psychische Unterstützung gibt es?

In einem „Stöckl Spezial“ sollen am Mittwoch, dem 20. April 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2 bei Barbara Stöckl lebensnahe Tipps Mut geben und ganz konkrete Hilfestellungen geboten werden: Publikumsliebling Philipp Jelinek wird live im Studio mit Fans turnen, der Leiter der ORF-„Bewusst gesund“-Initiative Prof. Siegfried Meryn und Psychotherapeutin Barbara Haid bieten Expertenwissen und Mentaltrainer Manuel Horeth zeigt seine Methoden für positives Denken. Außerdem: Persönliche Geschichten von Menschen, die erzählen, wie sie schwierige Zeiten gemeistert haben.

Thomas Stipsits – sein Weg aus der psychischen Krise: Eine Angststörung zwang den 38-jährigen Kabarettisten im Vorjahr zu einer viermonatigen Bühnenpause. Nach seinem Comeback sorgte der Steirer durch den offenen Umgang mit seinem Burn-out und der folgenden Psychotherapie für Aufmerksamkeit. Er will das Thema psychische Erkrankungen enttabuisieren. In „Stöckl Spezial“ erzählt er über seinen Weg zurück ins Leben und woraus er wieder Kraft für Familie und neue Projekte schöpfen konnte. Auch das Gesangsduo Pizzera & Jaus hat mit seinem neuen Song „Klana Indiana“ den Nerv der Zeit getroffen und macht darin Männern Mut, auch Schwäche zu zeigen.

Philipp Jelinek – Fit mit Philipp: „Jedes Training zählt“ ist der Leitspruch des ORF-Vorturners Philipp Jelinek. Die tägliche Bewegungseinheit „Fit mit Philipp“ im Rahmen des ORF-2-Frühfernsehens ist für viele Zuseher/innen ein Fixpunkt und gehört zu einem gelungenen Start in den Tag. In „Stöckl Spezial“ turnt Philipp Jelinek mit seinen Fans und gibt Einblicke, was ihm aus seiner eigenen seelischen Krise vor einigen Jahren geholfen hat.

Mentaltrainer Manuel Horeth und Skirennläuferin Nicole Schmidhofer:

„Mentale Stärke für Österreich“ – unter diesem Motto will Mentaltrainer Manuel Horeth die Psyche der Österreicher/innen stärken. Er zeigt in einem beeindruckenden Studio-Experiment mit Skirennläuferin Nici Schmidhofer, die auch im Training immer wieder auf die Expertise Horeths zurückgreift, welche Macht der Geist über den Körper hat und wie man sie nutzen kann, um positiver durchs Leben zu gehen.

Die Weisheit der Alten: Wie schaffen es Menschen, die bereits zwei Kriege erlebt haben, unterschiedlichste Einschnitte und Verluste in ihrem langen Leben hinnehmen mussten, immer wieder aufzustehen und weiterzumachen? Im Studio verraten zwei über 100-jährige Frauen ihre Geheimnisse für ein langes und vor allem erfülltes Leben.

