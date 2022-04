Verantwortungsvoller Spielspaß für Kinder beim Kauf der Erstausstattung - drinnen & draußen (FOTO)

Tilst (ots) - "Alles, was Dein Neugeborenes braucht", "Baby-Must- Haves" oder "Zubehör-Checkliste": Das Internet ist voller Listen und Artikeln zur perfekten Erstausstattung. Diese Listen haben eines gemeinsam - sie sind schier endlos! Mitten im Babyzubehördschungel stellt sich den werdenden Eltern oft die brennende Frage, ob es wirklich notwendig sei, so viele verschiedene Dinge zu kaufen. Kann man sein Baby denn nicht verantwortungsvoller ausstatten?

Die Tatsache, dass unsere Babys unaufhörlich wachsen und sich entwickeln, ist für FILIBABBA der springende Punkt beim Produktdesign. Oft bedarf es nämlich neuem Spielzeug und Zubehör, wenn die frisch erlernten Fähigkeiten dem Baby ständig andere Spielmöglichkeiten eröffnen. Anstelle davon, eine unübersichtliche Menge verschiedener Produkte anzubieten, setzt FILIBABBA bei der aktuellen Spring / Summer-Kollektion auf multifunktionale Babyausstattung in allerbester Qualität. Auf diese Weise gelingt es, haltbares Zubehör zu designen, das lange seinen festen Platz im Kinderzimmer hat.

Ein hervorragendes Beispiel dafür ist FILIBABBAs Loui Activity Gym, die eine aktualisierte Version der klassischen Spielmatte des Labels ist. Mit weichem Cordstoff auf der Oberseite und abnehmbaren Spielbögen zum Aufhängen von spannendem Spielzeug wie in einem Mobile, scheint die Matte auf den ersten Blick nur für Neugeborene konzipiert zu sein. Ein Bezug, der alle vier Seiten der Spielbögen bedeckt, verwandelt die Spielmatte jedoch blitzschnell in ein kleines, multifunktionales Zelt, das dank strapazierfähigen Canvas auf der Unterseite auch für unterwegs geeignet ist. Draußen schützt das Zelt das Kind vor Wind und Sonne mit einem UV-Schutz von UV50+ und macht so eine eigens eingekaufte Babystrandmuschel überflüssig. Dazu schirmt das Zelt die Kleinsten gegen Umwelteindrücke ab und bietet Kleinkindern einen gemütlichen Platz für Rollenspiele mit ihren Kuscheltieren oder Puppen. Werden Bezug und Spielbögen abgenommen, kann die Matte sogar zu einem weichen Kindersofa gefaltet werden.

Die Spring / Summer 2022-Kollektion bietet viele Produkte, die aus recycelten, wiederverwertbaren oder upgecycelten Materialien sowie Textilien aus 100 % GOTS-zertifizierter Biobaumwolle hergestellt sind. All diese Initiativen spiegeln FILIBABBAs Vision wieder, umweltfreundlicher zu produzieren, Abfall zu reduzieren und zu einem bewussteren Konsumverhalten beizutragen.

So will der dänische Hersteller Verbrauchern die Möglichkeit geben, eine verantwortungsvollere Wahl zu treffen.

Spring / Summer 2022 ist ab dem 15. April erhältlich... -with love HANDMADE

____________________________________________________________________

FILIBABBA (gegründet 2014) ist für seine wunderschönen Designs und einzigartige unternehmerische Kompetenz sowie die Markteinführung des "Babynests" in Dänemark bekannt.

Ein Babynest ist ein weiches, rundes Kissen, dass das Neugeborene sich genauso sicher wie im Mutterleib fühlen lässt.

FILIBABBAs kontinuierliches Streben danach, sichere Umgebungen für Kinder in exzeptionellem Design zu schaffen, lässt sich heute in allen Produkten des Unternehmens wiedererkennen, denn FILIBABBA konstruiert immer aus der eigenen Erfahrung des Teams und in Zusammenarbeit mit einem Expertenpanel heraus. Auf diese Weise sind konkretes Wissen zur mentalen und motorischen Entwicklung von Kindern sowie die Perspektive der Eltern und nicht zuletzt die des Kindes ein natürlicher Teil des Designprozesses.

Alle FILIBABBA-Produkte sollen nicht nur ein Gefühl von Sicherheit beim Kind erzeugen, sie sollen auch sicher sein. Deshalb stellt FILIBABBA von der Idee bis zum Kinderzimmer hohe Ansprüche an Qualität und Sicherheit. Dies gilt besonders für FILIBABBAs Textilproduktion, in der ausschließlich GOTS-zertifizierte und 100 % biologische Stoffe verarbeitet werden. Um die Verschwendung von Rohstoffen in der Produktion zu vermeiden, sorgt FILIBABBA dafür, dass Stoffreste upgecycelt werden und als Lätzchen und Sonnenhüte in der Kollektion vertreten sind.

So kann das Unternehmen Produkte anbieten, die aus verantwortungsvoll gewonnenen Materialien hergestellt sind, soziale Verantwortung übernehmen und nachhaltiger produzieren.

Rückfragen & Kontakt:

Henny Møller, Brand Manager

Telefon: +45 25 94 07 51

henny @ filibabba.com