FW-Schachner: Raus aus der Zwangsehe - Neuwahlen jetzt!

Angesichts der katastrophalen Wirtschaftskrise ist keine Zeit mehr für weitere Experimente

Wien (OTS) - „Die Zwangsehe der türkis-grünen Koalition ist grandios gescheitert und hat Österreich an den Rand des Abgrunds geführt. Es bleiben keine andere Möglichkeiten mehr als Neuwahlen noch vor dem Sommer!“, bringt der Spartenobfrau Stellvertreter Gewerbe und Handwerk in der WKO, René Schachner von der Freiheitlichen Wirtschaft, die Situation auf den Punkt. Die Corona-Maßnahmenkrise, Mangel an Arbeitskräften, Rohstoffen und sämtlichen Konzepten dagegen, Energiepreis-Explosion, Mega-Inflation und die völlig unüberlegte Rhetorik gegen den größten Energielieferanten Österreichs als neutraler Staat, die drohende Verarmung des Mittelstandes, während die ÖVP von einem Skandal zum nächsten torkelt und die ständigen Personalwechsel bei den Grünen haben bewiesen: sie können es nicht.



Dass die Bundesregierung nicht Willens oder nicht in der Lage ist, Energiepreise zu deckeln, Steuern zu senken oder ihre Bundes- und Landeseigenen Energieversorger an der Leine zu halten und stattdessen mit Juli sogar mit der CO2-Steuer eine weitere Verteuerung stur durchziehen will, hat in der Bevölkerung die letzen Sympathien verspielt. „Leute es reicht jetzt! Wir haben keine Zeit mehr für weitere Experimente. Egal ob Familie Nehammer bleibt, Kogler das Feld räumt und Gewessler nachrückt oder sonst noch irgendwelche Ministerposten getauscht werden, es hilft unserem Land, seiner Wirtschaft und den Menschen nicht weiter. Neuwahlen jetzt! Denn wir brauchen Kräfte, die den Karren aus dem Dreck ziehen und nicht noch weiter versenken!“, erklärt Schachner.

Die Freiheitliche Wirtschaft fordert eine umgehende Auflösung der Koalition und Neuwahlen noch vor dem Sommer.

