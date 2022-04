Ehrenamtswoche 2022 – jetzt Schulklasse anmelden!

Wien (OTS) - WIENXTRA und die Stadt Wien laden Wiener Schulklassen ein, bei der Ehrenamtswoche mitzumachen. Vom 22.6. bis 29.6. packen Wiener Schüler*innen mit an und gestalten ihre Stadt! Schulklassen von der Volksschule bis zur Oberstufe machen sich in Projekten für ihre Umwelt, Mitmenschen und die Gesellschaft stark. So erleben sie, dass ihr Engagement einen wertvollen Beitrag für ein lebenswertes Wien schafft. Die Anmeldung läuft bis 5. Mai unter wienxtra.at/ehrenamtswoche.

Eine Woche für den guten Zweck

Die Ehrenamtswoche verbindet Schüler*innen mit gemeinnützigen Organisationen und Vereinen und gibt ihnen die Chance, in die Freiwilligen-Arbeit hinein zu schnuppern. Zahlreiche gemeinnützige Projekte mit Mehrwert für Gesellschaft und Umwelt stehen zur Auswahl: Kleidung an Obdachlose ausgeben, Bienenparadiese und Gemüsebeete anlegen oder Menschen im Altenwohnheim bei einem Spielevormittag begegnen und gemeinsam Spaß haben. Die Vereine und gemeinnützigen Organisationen bringen sich mit Projekten ein und zeigen den Schüler*innen die Vielfalt von ehrenamtlicher Arbeit.

„Ich freue mich, dass auch heuer wieder so viele tolle ehrenamtliche Projekte für Schulklassen zur Auswahl stehen. Die Kinder und Jugendlichen erleben mit den Teams der beteiligten Organisationen, wie wertvoll der Beitrag von jeder und jedem Einzelnen für das Miteinander und den Zusammenhalt in unserer Stadt ist“, hebt Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr die Bedeutung von freiwilligem Engagement hervor.

Auch Vucko Schüchner, Geschäftsführer von WIENXTRA freut sich über die vielen Projekte, die von gemeinnützigen Organisationen eingereicht wurden: „Es ist unglaublich wie viele Organisationen bei der zweiten Ehrenamtswoche aktiv dabei sind und jungen Menschen die Möglichkeit für Engagement geben. Ein wichtiger Beitrag für die Stadt und für die ‚Ehrenmenschen‘ der Ehrenamtswoche.“

Anmeldung für Schulklassen bis 5. Mai

Die Anmeldung für Schulklassen startet ab sofort und läuft bis 5. Mai. Alle Projekte und Details zur Anmeldung gibt es unter wienxtra.at/ehrenamtswoche.

Die Wiener Ehrenamtswoche wurde von WIENXTRA und der Stadt Wien ins Leben gerufen, in Kooperation mit der Bildungsdirektion Wien. Die Teilnahme an den Projekten gilt als schulbezogene Veranstaltung. Im Vorjahr haben bei der Aktion über 6.000 Schüler*innen mitgemacht. Ein kurzes Video vermittelt einen guten Eindruck von der ersten Wiener Ehrenamtswoche: youtube.at/wienxtra-ehrenamtswoche.

