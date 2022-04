Hermann Nitsch – Heinisch-Hosek würdigt Nitsch als „Tabubrecher und radikalen Avantgardisten“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Kultursprecherich Gabriele Heinisch-Hosek würdigt den gestern verstorbenen Künstler Hermann Nitsch als einen der wichtigsten Kulturschaffenden Österreichs seit 1945. „Hermann Nitsch war ein Tabubrecher und ein radikaler Avantgardist. Als einer der Mitbegründer des Wiener Aktionismus ist er auch zum international bedeutendsten Vertreter dieser wichtigsten Kunstbewegung im Österreich der Nachkriegszeit geworden. In diesem Nachkriegs-Österreich hat Nitsch polarisiert, Grenzen verschoben aber schlussendlich durch den internationalen Erfolg auch in Österreich die verdiente Anerkennung bekommen. Hermann Nitsch war in seinem umfassenden Verständnis, was Kunst ist, radikal modern. Österreich verliert einen Ausnahmekünstler, der auch international zu den wichtigsten zeitgenössischen Künstler*innen gehört.“ (Schluss) ah/up

