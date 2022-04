RTK Round Table Konferenzhotels unter neuer Leitung

Martina Mösslinger übergibt an Ursula Huber

Wien (OTS) - Mit 1. Mai 2022 übernimmt Ursula Huber die Geschäftsführung der RTK Round Table Konferenzhotels und löst damit Martina Mösslinger in dieser Funktion ab.



„Ich freue mich, dass Ursula Huber sich zu diesem Schritt entschlossen hat, sie kennt den Verband der RTK Round Table Konferenzhotels schon durch und durch und ist somit mit unseren Aufgaben bestens vertraut“, erklärt Präsident Thomas Ziegler, RTK Konferenzhotels. „Da ich Uschi Huber persönlich sehr schätze, bin ich mir sicher, dass die Geschäftsführung bei ihr in den besten Händen ist.“ Die 52jährige Mutter von drei Kindern sammelte bereits im vergangenen Jahr umfangreiche Erfahrungen als Key Account Managerin von RTK. Martina Mösslinger hat die Geschäftsführung von Oktober bis April vorübergehend übernommen und geht nun nach einer Übergabe bis Ende April zurück in die Selbstständigkeit mit ihrem eigenen Unternehmen LATÊTE – Ihr Business mit Köpfchen.

Ursula Huber blickt auf eine umfangreiche Erfahrung im Bereich Hotellerie und Tourismus zurück. Mit Abschlüssen in Event- sowie Tourismusmanagement setzte sie bereits in ihrer Ausbildung die maßgeblichen Schritte für ihre Karriere. „Ich habe RTK bereits 2018 während meiner Sales-Tätigkeit für eine renommierte Hotellerie- und Gastronomiegruppe kennen und schätzen gelernt. Die unkomplizierte und sehr persönliche Vernetzung von Firmen mit Hotels und Locations hat mich damals sofort begeistert“, meint Huber. „Im März 2021 habe ich dann die Agenden des Key Account Managers für Westösterreich übernommen. Die RTK Round Table Konferenzhotels haben – gerade auch in diesem Jubiläumsjahr – es sich zum Ziel gesetzt, ihren Mitgliedern eine optimale Plattform mit weitgreifenden Netzwerken zu bieten. Ich denke, gerade in diesen herausfordernden Zeiten ein Ziel, das für alle Betriebe sehr wertvoll ist – und ich freue mich auf die neue Herausforderung, unser Team in diesem Sinne leiten zu dürfen.“ Für sie selbst sei RTK wie eine Familie. „Persönliche Gespräche und Kontakte zu Kund:innen und Mitgliedern sind mir extrem wichtig.“

Weitere Infos: www.rtk.at

