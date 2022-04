AVISO: Einladung zum Wunschkonzert mit DJ, Kabarett und Lesung am 27. April in Linz

Der Samariterbund lädt zum großen Wunschfahrt-Event mit buntem Programm, „Wunschkrapferln“ und Musik. Höhepunkt ist die Präsentation des neuen Designs des Wunschfahrt-Wagens.

Wien (OTS) - Am 29. April 2021 ist der internationale Tag des Wunsches. Zu diesem Anlass hat der Samariterbund zahlreiche Aktivitäten geplant, um auf die Samariter-Wunschfahrt aufmerksam zu machen, die schwer kranken Menschen ihre sehnlichsten Wünsche erfüllt.

Höhepunkt: „Wunschkonzert“ mit DJ am 27. April in Linz

Mit prominenter Unterstützung und zahlreichen Ehrengästen wird am 27. April ein Wunschkonzert beim Lentos in Linz veranstaltet. „Die Bundespräsidentin“ und Schriftstellerin Dominika Meindl wird moderieren und auftreten, DJ Beatrice wird Musikwünsche erfüllen, dazwischen sorgen Kabaretteinlagen und Lesungen für ausgezeichnete Unterhaltung. Vor Ort können auch die liebevoll gestalteten und köstlichen „Wunschkrapferln“ von „Original Wiener Punschkrapfen“ genascht werden. Diese Wunschkrapferl werden auch rund um den Tag des Wunsches gemeinsam mit Wunschfahrt-Luftballons von ehrenamtlichen „Wunscherfüller*innen“ in Hospizen und ähnlichen Einrichtungen in ganz Österreich verteilt werden.

Präsentation des neuen Designs

Um 16:45 Uhr erfolgt dann die feierliche Enthüllung des neuen Designs des Samariter-Wunschfahrt-Wagens. Seit 2017 gibt es die Wunschfahrt des Samariterbundes, die Menschen in ihrer letzten Lebensphase Wünsche erfüllt, und schwer kranke Kinder, Jugendliche und Erwachsene kostenlos zu ihrem Sehnsuchtsort führt und begleitet. Für die Wunschfahrt wurde ein Rettungsauto angeschafft und eigens für die Bedürfnisse der Fahrgäste adaptiert. Mit Wohlfühlcharakter – einem Sternenhimmel auf der Decke – und entsprechender medizinischer Ausstattung. Das Wunschfahrtauto fährt seitdem durch ganz Österreich, um Wünsche zu erfüllen.

Dank an Sponsoren und Ehrenamtliche!

Großer Dank gilt dem Unternehmen Greiner, das nicht nur den Großteil der Veranstaltung finanziert, sondern zusätzlich die Samariter-Wunschfahrt mit 30.000 Euro unterstützt. Die Firma „Original Wiener Punschkrapfen“ leisteten in Form eines sehr großzügigen Rabattes einen wertvollen Beitrag. Die Wunschfahrten werden von Ehrenamtlichen begleitet, die neben einer bestehenden medizinischen oder pflegerischen Ausbildung eigens für die Wunschfahrt geschult worden sind. Für Fahrgast und Begleitperson entstehen keine Kosten. Die Wunschfahrt wird durch Spenden, Sponsoring und ehrenamtliche Mitarbeit getragen.

Prominenter Wunschfahrt-Beirat

Für die Wunschfahrt konnten viele engagierte Beiratsmitglieder gewonnen werden, die dabei helfen, die Wunschfahrt bekannter zu machen, damit noch mehr Menschen von der Möglichkeit einer Wunschfahrt erfahren oder Wunschfahrten mit einer Spende unterstützen. Darunter so prominente Persönlichkeiten wie Bestsellerautor Thomas Brezina, Palliativmediziner und Schriftsteller OA Dr. med. David Fuchs, Dancing-Star Conny Kreuter, Kabarettist Günther Lainer, die Unternehmerin Manuela Lindlbauer oder Ärztekammerpräsident Dr. Thomas Szekeres.



Wir freuen uns über eine Ankündigung in Ihrem Medium und Ihren Besuch! Für Film- und Fotogelegenheiten ist gesorgt.

Mehr Informationen und die Möglichkeit, Anträge zu stellen, finden Sie auf: www.wunschfahrt.at



Erfüllen auch Sie mit einer Spende letzte Herzenswünsche!

Kontoinhaber: Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs Bundesverband

IBAN: AT04 1200 0513 8891 4144

BIC: BKAUATWW

Verwendungszweck: Wunschfahrt

Online-Spenden: www.samariterbund.net/spende-wunschfahrt



Wunschkonzert für die Samariter-Wunschfahrt

Datum: 27.04.2022, 15:00 - 19:00 Uhr

Ort: Lentos Restaurant-Cafe-Bar

Ernst-Koref-Promenade 1, 4020 Linz, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Karola Binder

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43 664 844 6017

presse @ samariterbund.net

www.samariterbund.net