Tirol Milch Bauern bekommen Zuwachs

365 Tage im Jahr betreuen MilchbäuerInnen ihren Hof und ihre Tiere. Kein einfacher Job. Dennoch starten immer mehr junge Tiroler Bäuerinnen und Bauern mit der Milchviehhaltung.

Wels (OTS) - Während sich manche Stalltür im Land für immer schließt, öffnen sich auf einigen Bauernhöfen diese wieder. In den letzten 10 Jahren nahmen über 300 Tiroler Bäuerinnen und Bauern die Milchviehhaltung wieder auf. Allein im letzten Jahr starteten 35 Bäuerinnen und Bauern mit der Milchlieferung an die Tirol Milch. Eine Entwicklung über die man sich in der Molkerei freut, da es zeigt, dass Milchwirtschaft trotz aller Herausforderungen für junge Menschen attraktiv ist.

Der Einstieg in die Milchwirtschaft kann jedoch Tücken haben. Während in den Gunstlagen oft mehrere Molkereien große Milchbetriebe umwerben, rentiert sich die Milchsammlung im Tiroler Berggebiet für Molkereien in der Regel nicht. Nur große Talbetriebe mit hohen Milchmengen und intensiver Bewirtschaftung sind auch für die ausländische Milchindustrie von Interesse. Im Berggebiet und außerhalb der Gunstlage gelegen, ist ein Einstieg in die Milchviehhaltung oft nicht möglich – wäre da nicht ein regionaler Partner wie die Tirol Milch.

Tirol Milch sammelt knapp 80% des gesamten Tiroler Milchaufkommens. Nicht nur bei den großen Talbetrieben, sondern auch in den entlegensten Gebieten des Landes wird Milch gesammelt und in einer der nachhaltigsten Molkereien Europas, in Wörgl zu Tirol Milch Produkten veredelt. Warum man immer wieder Neueinsteiger, auch mit noch geringen Milchmengen aufnimmt, erklärt der Obmann der Tirol Milch Stefan Lindner: „Natürlich ist nicht jede Milchsammlung von Beginn an wirtschaftlich sinnvoll. Es fehlt aber jungen Bäuerinnen und Bauern in vielen Gebieten ein Partner zur Milchverarbeitung. Wir sehen, als Genossenschaft im Eigentum der Milchbäuerinnen und Milchbauern, eine gesellschaftliche Verantwortung den Einstieg in die Milchwirtschaft zu ermöglichen. Aus vielen dieser jungen Einsteiger haben sich mittlerweile erfolgreiche Züchter und durchaus potente Milchviehbetriebe entwickelt.“

Und so zahlt sich das Investment in diese Betriebe auch für die Tirol Milch aus. „Qualitativ ist die Milch unserer Tiroler Bäuerinnen und Bauern im Berggebiet ohnehin unerreicht. Das macht auch die Verarbeitung in der Molkerei einfacher“, ergänzt Obmann Lindner, selbst Milchbauer in Oberndorf in Tirol.

Das Konzept ist auch für die Molkerei stimmig. Echte, ehrliche Tiroler Bergbauernmilch wird in der ersten klimapositiv wirtschaftenden Molkerei Europas in Wörgl zu besten Tiroler Spezialitäten verarbeitet. Eine Partnerschaft zwischen jungen Neueinsteigern und Molkerei, die nicht nur die Bewirtschaftung in benachteiligten Gebieten sichert, sondern auch für Konsumentinnen und Konsumenten weit über die Landesgrenzen hinaus beste Milchprodukte garantiert. Ganz nach dem Motto der Tirol Milch: „Ehrlich guat.“

Tirol Milch eGen

Die Tirol Milch ist gemeinsam mit acht weiteren heimischen Genossenschaften Eigentümer der Berglandmilch, Österreichs größtem Milchverarbeitungs- und Vertriebsunternehmen mit neun Standorten. Das Unternehmen steht im alleinigen Eigentum von mehr als 9.000 Milchbäuerinnen und Milchbauern. Bäuerliche Tradition in Verbindung mit ganzheitlichem Qualitätsdenken und dem Mut neue und zukunftsweisende Wege zu gehen, spiegeln sich in vielfältigen und innovativen Produkten wider. www.tirolmilch.at

