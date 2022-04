ÖAMTC: Staus am Ostermontag

Rückreiseverkehr brachte Verzögerungen mit sich

Wien (OTS) - Am Ostermontag sichteten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen nicht nur den ein oder anderen Osterhasen, sondern auch einige Staus an Österreichs Grenzen. Bei der Einreise kam vor dem Karawankentunnel (A11) und auf der Pyhrn Autobahn (A9) in Spielfeld zu längeren Wartezeiten. Ebenfalls mussten sich die Autofahrer:innen bei der Ausreise am Grenzübergang Walserberg (A1), der Inntal Autobahn (A12) bei Kiefersfelden und der Fernpass Straße (B179) gedulden.

Staus in Baustellenbereichen

Staus verzeichnete der Club ebenfalls im Baustellenbereich bei Kalwang (A9) und vor der Europabrücke (A13). Die Verkehrsbeschränkungen in diesem Bereich dauern noch bis Juni und Juli an.

Blockabfertigung durch Überlastung

In einigen Tunneln kam es durch den Rückreiseverkehr zur Blockabfertigung. So vor dem Schartnerkogeltunnel und dem Gleinalmtunnel (A9), auf der Zillertal Straße (B169) vor dem Brettfalltunnel und vor dem Lermoosertunnel (B179).

