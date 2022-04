Toto: Elffachjackpot – rund 260.000 Euro warten

Solo-Zwölfer nach Jackpot – Steirer gewinnt 26.200 Euro

Wien (OTS) - Das Warten auf den nächsten Dreizehner geht weiter und dauert bereits mehr als einen Monat. Da es also auch in der Runde 15B vom Osterwochenende keinen Toto Wettschein mit 13 richtigen Vorhersagen gegeben hat, geht es in der nächsten Runde bereits um einen Elffachjackpot und damit um rund 260.000 Euro.

Den Jackpot beim Zwölfer holte sich ein Steirer. Er tippte mit einem Normalschein den einzigen Zwölfer der Runde und gewann mehr als 26.200 Euro. Gescheitert ist er lediglich an Spiel 3, rechnete also nicht mit Admiras Auswärtssieg bei Hartberg.

Alles beim alten in der Torwette: Es hat in den ersten beiden Rängen keinen Gewinn gegeben, sodass hier beide Jackpots in die nächste Runde gehen.

Annahmeschluss für die Runde 16A ist am Dienstag um 18:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 15B

11fachJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 245.502,58 – 260.000 Euro warten 1 Zwölfer, im Topf bleiben EUR 26.239,40 5 Elfer zu je EUR 610,50 103 Zehner zu je EUR 59,20 759 5er Bonus zu je EUR 3,30

Der richtige Tipp: 2 1 2 X 2 / 2 2 2 1 2 X 2 1 X 2 1 1 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 28.890,24 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 2.107,29 Torwette 3. Rang: 41 zu je EUR 22,50 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 157.485,13

Torwette-Resultate: 1:2 2:1 1:2 0:0 2:+

