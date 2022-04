ORF III am Dienstag: Neue „Erbe Österreich“-Doku „Österreichs Adel unter sich: Die Spielzeuge der Noblesse“

Außerdem: Eine neue Folge „erLesen“ aus dem 48er-Tandler

Wien (OTS) - Der „ORF III Kulturdienstag“ am 19. April 2022 begibt sich zum Auftakt zu den Burgen und Schlössern der Oststeiermark. Anschließend folgt „Österreichs Adel unter sich: Die Spielzeuge der Noblesse“ und im Spätabend sind Conny Bischofberger, Ursula Strauss und Manfred Rebhandl in einer neuen Ausgabe des Literaturmagazins „erLesen“ zu Gast.

ORF III zeigt im Rahmen des Kulturdienstags „Burgen und Schlösser in Österreich – Die Oststeiermark“ (20.15 Uhr). Die Dokumentation besucht unter anderem Schloss Herberstein, das bereits seit 21 Generationen im Besitz des gleichnamigen Adelsgeschlechts ist und mit seiner Gartenanlage und dem Tierpark als steirisches Wahrzeichen gilt. Anschließend beleuchtet Gebhard Hölzl in der Neuproduktion „Österreichs Adel unter sich: Die Spielzeuge der Noblesse“ (21.05 Uhr) die Liebe der Adeligen zu schnellen Autos. Karl Habsburgs Sohn Ferdinand Zvonimir ist beispielsweise ein begeisterter Rennfahrer und Prinz Leopold von Bayern, ein Verwandter der Kaiserin Sisi, ist mehrfacher Mille-Miglia-Teilnehmer. Danach widmet sich der Dokumentarfilm „Der Pariser Triumphbogen – Herz einer Nation“ (21.55 Uhr) einem der prägnantesten Wahrzeichen Frankreichs.

Der „ORF III Kulturdienstag“ schließt mit einer neuen Folge des Literaturmagazins „erLesen“ (22.45 Uhr) aus dem 48er-Tandler, in der Heinz Sichrovsky seine Gäste begrüßt: Conny Bischofberger mit ihrem autorbiografischen Roman „Eisschwimmen“, Ursula Strauss, die in der Verfilmung von Christine Nöstlingers „Geschichten vom Franz“ zu sehen ist, und Manfred Rebhandl, der in seinem neuen Krimi „Erster Mai“ den Ermittler Rock Rockenschaub zur Ermittlung in den Gemeindebau schickt.

