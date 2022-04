Terminaviso Weltmuseum Wien: Einladung zum Pressegespräch am 20.4.2022 um 10.30 Uhr

„Chaekgeori 책거리 – Our shelves, our selves” - zeitgenössische koreanische Genremalerei

Wien (OTS) - Anlässlich des 130-Jahr-Jubiläums der österreichisch-koreanischen diplomatischen Beziehungen zeigt das Weltmuseum Wien ab 21. April die Ausstellung "책거리 Chaekgeori - Our shelves Our selves" in Zusammenarbeit mit zeitgenössischen koreanischen Künstler*innen.

Chaekgeori bezeichnet in der koreanischen Genremalerei ein Arrangement von Büchern, Regalen und diversen Gegenständen und Kostbarkeiten. Ursprünglich geht das Sujet auf mehrere chinesische Ideenkonzepte zurück, wie die Sammlung und Wertschätzung konfuzianischer Klassiker, von Schriftrollen mit Kalligrafie und Malerei, antiken Ritualgefäßen der chinesischen Bronzezeit, Porzellangefäßen und dekorativen Ziergegenständen.

Die koreanischen Künstler*innen, die zum Teil der School of Minhwa (Schule der Volksmalerei) angehören, lehnen sich in ihren Werken an historische Vorbilder an und interpretieren sie neu.

Einladung zum Pressegespräch am Mittwoch, 20. April 2022, um 10.30 Uhr im Weltmuseum Wien

Es sprechen:

Jonathan Fine, Direktor des Weltmuseums Wien

Bettina Zorn, Kuratorin

