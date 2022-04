Hisense hält Einzug in die Häuser der Spieler von Paris Saint-Germain und stellt sein zweites Jahr der Partnerschaft mit dem Club vor

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Hisense, eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik, und Paris Saint-Germain gehen in ihr zweites Jahr der Partnerschaft und starten heute gemeinsam ihren zweiten Werbespot.

Mit Blick auf das Jahr 2021 hat Hisense einen beeindruckenden Werbespot mit Fußballstars wie Neymar Jr., Keylor Navas, Ángel Di Maria, Ander Herrera und Presnel Kimpembe veröffentlicht, um die hervorragende Qualität von Hisense zu unterstreichen. Der erste Werbespot erhielt große Aufmerksamkeit und wurde sowohl online als auch offline gelobt.

Heute hat Hisense seinen zweiten Werbespot in Zusammenarbeit mit Paris Saint-Germain veröffentlicht. Ángel Di María und Presnel Kimpembe sind zurück im Werbespot, während Leo Messi, Marquinhos und Idrissa Gueye für ihren ersten Hisense-Werbespot zur Mannschaft gestoßen sind. Der Werbespot zeigt eine Vielzahl von Hisense-Haushaltsgeräten in einer komfortablen häuslichen Umgebung und hebt die überlegene Technologie der Hisense-Produkte durch die Linse des täglichen Lebens eines Fußballers hervor. Die fortgesetzte Partnerschaft und das hohe Engagement der einzelnen Spieler spiegeln die Unterstützung und Anerkennung von Hisense durch Paris Saint-Germain wider und zeigen, dass die Marke Hisense weltweit geschätzt und unterstützt wird.

Hisense wird durch exquisite Technologie und hochwertige Produkte zum „perfekten Partner"

Das Thema dieses Werbespots lautet „Perfect Partner" und verweist auf die hervorragende Partnerschaft zwischen Hisense und Paris Saint-Germain in all den Jahren. Es bedeutet auch, dass Hisense dank seiner hervorragenden Produkte und Technologien ein perfekter Partner im Leben der Fußballfans und Verbraucher werden will. Der Werbespot zeigt fünf Stars von Paris Saint-Germain, die im selben Gebäude wohnen, und fängt die Interaktionen der Stars in ihrem täglichen Leben ein, während sie Hisense-Produkte benutzen.

Im Laufe der Jahre hat Hisense die Display-Technologie durch technologische Innovationen immer weiter verbessert, um den Verbrauchern perfekte TV-Qualität zu bieten. In diesem Werbespot benutzten die Spieler Hisense TV und erlebten die Sports Mode-Technologie, eine herausragende Funktion, die die Laufruhe von Sportarten verbessert, während sie rasante Spiele ansehen. Dies ermöglichte ihm ein ultimatives und immersives Spielerlebnis.

Hisense hat sich zum Ziel gesetzt, Fußballfans und Verbrauchern durch exquisite Technologie und perfekte TV-Qualität ein noch intensiveres und realistischeres Spielerlebnis zu bieten. Dank der hervorragenden Technologie und Qualität werden Hisense Mid- bis High-End-Fernseher (A7/U6/U7/U8) von vielen Medien und Verbrauchern sehr geschätzt. Im Jahr 2021 wird der weltweite Umsatz mit Fernsehern der mittleren bis oberen Preisklasse um mehr als 99 % steigen, was den guten Ruf und die Anerkennung der Hisense-Fernseher weltweit widerspiegelt.

Als langjähriger Partner von Paris Saint-Germain hat Hisense durch seine starke Unterstützung von Sportereignissen und seine exquisiten technologischen Produkte die Unterstützung der weltweiten Verbraucher gewonnen, sowohl in Bezug auf das Produkt als auch auf den Ruf der Marke. Nach dem Sponsoring von Paris Saint-Germain und mehreren internationalen Sportereignissen im Jahr 2021 steigerte Hisense den Umsatz in Übersee um 43 %, die Markenbekanntheit in Übersee stieg um 5 Prozentpunkte.

In Zukunft wird Hisense das Sportmarketing weiter vertiefen und stärkere Verbindungen zu den Verbrauchern aufbauen. Außerdem wird Hisense herausragende Technologie und Produkte anbieten, um weltweit eine bekannte und vertrauenswürdige Marke zu werden.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=tzdYDct4oWk

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1796399/Hisense_x_Paris_Saint_Germain_Players.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1796400/Hisense_x_Paris_Saint_Germain_Players.jpg

