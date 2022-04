„Sport am Sonntag“ mit Anna-Gasser-Interview und Helmut-Marko-Gespräch

Am 17. April ab 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Ernst Hausleitner präsentiert „Sport am Sonntag“ am 17. April 2022 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Anna Gasser – die Doppel-Olympiasiegerin im Interview

In ihrer Heimat am Millstätter See spricht die Snowboard-Queen über neue Ziele, Zeitvertreib in der Off-Season und ihre Zukunft.

Helmut Marko – der Red-Bull-Motorsportchef im Gespräch

Der Steirer über die Ausfälle von Weltmeister Max Verstappen, die mühsame Fehlersuche und die Stärke von Ferrari.

Jochen Rindt – der erste Superstar der Formel 1

Der Geburtstag der Motorsportlegende jährt sich am Ostermontag, 18. April, zum 80. Mal.

Ukraine – Sport trotz Krieg

Wie eine Nation versucht, in Kriegszeiten den Spitzensport aufrechtzuerhalten. Und welche Rolle auch Österreich dabei spielt.

Die Aigners – eine Familie schreibt Geschichte

Zu Besuch bei den Geschwistern aus Gloggnitz, die bei den Paralympics in Peking gemeinsam neun Medaillen abgeräumt haben.

