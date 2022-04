ÖAMTC: Hauptreisezeit im Osterreiseverkehr

Stau-Hotspots Knoten Innsbruck und Knoten Vösendorf

Wien (OTS) - „Wie prognostiziert entpuppen sich Gründonnerstag und Karfreitag als Hauptreisetage im Osterreiseverkehr“, meldeten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen am frühen Freitagnachmittag. „Die Stau-Hotspots sind dabei die Inntal Autobahn (A12) vor dem Knoten Innsbruck und die Wiener Außenring Autobahn (A21) vor dem Knoten Vösendorf.“

Die längsten Staus bauten sich, laut ÖAMTC, in Tirol beim Knoten Innsbruck und in Niederösterreich vor dem Knoten Vösendorf auf. Dabei verursachte eine Baustelle auf der Europabrücke (A13), südlich von Innsbruck, an beiden Tagen ca. 10 Kilometer Stau rückreichend auf die A12 aus beiden Richtungen. Die Überlastung auf der A21 vor dem Knoten Vösendorf ist auf das Zusammentreffen von Einkaufsverkehr und Transitverkehr in Richtung ungarischer Grenze bei Nickelsdorf zurückzuführen. Gestern kam hier eine Sperre nach einem Unfall dazu.

Unfälle am Gründonnerstag, Ausflugs- und Reiseverkehr am Karfreitag

„Nach den eintreffenden Verkehrsmeldungen zu urteilen, hat sich leider auch die Prognose zur gesteigerten Unfallhäufigkeit im Osterreiseverkehr erfüllt“, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Gestern verursachten Unfälle einige längere Staus, so in der Steiermark auf der A9 vor Kalwang (16 Kilometer) und in Salzburg auf der A10 vor dem Ofenauertunnel. Mehrere Unfälle mit entsprechend langen Staus gab es auch auf der Rheintal Autobahn (A14) in Vorarlberg. Heute geht es mehr um die Überlastung im Reiseverkehr.

Grenzwartezeiten

Die Grenzwartezeiten blieben, laut ÖAMTC, bis jetzt unter 15 Minuten. Leichte Verzögerungen wurden vor Suben (A8) und Braunau in Oberösterreich, in Nickelsdorf (A4) und vor dem Karawankentunnel (A11) gemeldet.

Ausflugsziel Salzburg

„Heute kommt es zu Verzögerungen in der Innenstadt, auch die Parkplätze werden knapp“, meldete ÖAMTC-Pannenhelfer Gerhard Hollitscher aus Salzburg. Offenbar nutzen viele Bayer:innen das Osterwochenende für einen Kurzausflug in die Mozartstadt. „An der Grenze Walserberg ist es recht ruhig, die meisten kommen über Freilassing in die Stadt. Vor dem Knoten Salzburg verzeichneten wir gestern ca. 3 Kilometer stockenden Verkehr in Fahrtrichtung Süden“, so Hollitscher abschließend.



