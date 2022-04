Cyber Crime: Neue Möglichkeit zur Online-Meldung

Neues Formular zur Meldung von Cyber Crime ab Mitte Mai 2022 abrufbar - wesentlicher Schritt, um Trends rascher erkennen und Gegenmaßnahmen einleiten zu können

Wien (OTS) - „Die Entwicklungen den vergangenen Jahren zeigen uns klar, dass wir auch in den Regionen Cyber-Spezialisten brauchen. Im Rahmen der Kriminaldienstreform werden wir daher regionale Ermittlungsverbünde etablieren“, sagt Innenminister Gerhard Karner am 15. April 2022 in Wien. Der Innenminister ergänzt: „Mit der Cybercrime-Online-Meldung schaffen wir eine zusätzliche Möglichkeit, Hinweise und Sachverhalte rasch und unkompliziert an die Cyberspezialisten der Polizei zu übermitteln. Ein wesentlicher Schritt, um Trends und Entwicklungen rascher zu erkennen und Gegenmaßnahmen einzuleiten.“

Neues Formular ab Mitte Mai abrufbar

Um den Ablauf von Anfragen zu vereinheitlichen, ist auf der Homepage des Bundeskriminalamts ab Mitte Mai 2022 ein neues Formular zur Meldung von Cyber Crime abrufbar. Mit dem neuen Formular können behördliche Eingänge einfacher abgearbeitet werden. Es werden „Spam-Weiterleitungen“ reduziert, die Aktenerstellung erfolgt automatisch und Kriminaltrends werden frühzeitig erkannt. Der Einbringer erhält eine Eingangsbestätigung. Nach dem Einbringen werden die erforderlichen Ermittlungsschritte gesetzt.

C4 – Cybercrime Competence Center

Das Cybercrime Competence Center (C4) wurde 2011 zur Bekämpfung von Computerkriminalität als eigene Einheit innerhalb der Abteilung Kriminalpolizeiliche Assistenzdienste des Bundeskriminalamts etabliert. Es ist nationale und internationale Koordinierungs-, Ermittlungs- und Meldestelle im Zusammenhang mit Cybercrime sowie für die elektronische Beweismittelsicherung und deren Auswertung zuständig. Das Cybercrime Competence Center (C4) dient den Polizeidienststellen als wichtige Drehscheibe und Koordinierungspunkt bei landesweiten und international auftretenden Phänomenen und hiermit zusammenhängenden Ermittlungen.

