SPÖ-Termine von 18. April bis 24. April 2022

Wien (OTS/SK) - MITTWOCH, 20. April 2022:

10.00 Uhr ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss(Nationalbibliothek, Camineum, 1., Josefsplatz 1).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Africa. Dimensions of a Continent“, kuratiert von Georg Lennkh, sprechen Marie-Roger Biloa, Georg Hainzl und Roland Marchal zum Thema „A TURBULENT HORN OF AFRICA. New actors and a sea change in world politics. What role for the EU?“. Info unter https://tinyurl.com/53cmawp6

DONNERSTAG, 21. April 2022:

9.00 Uhr ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss(Nationalbibliothek, Camineum, 1., Josefsplatz 1).

9.00 Uhr SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder nimmt an der Europapolitischen Stunde im Kärntner Landtag teil (Landhaus, Ursulinengasse 2, 9020 Klagenfurt am Wörthersee).

10.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt in Zusammenarbeit mit dem Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM) und der Politischen Akademie zu einer Online-Diskussion zum Thema „Parliamentary Elections in Slovenia“. Info unter https://tinyurl.com/mrxf4w3y

18.30 Uhr SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung Petra Bayr referiert beim Solarstammtisch von Eurosolar Austria; Info: https://tinyurl.com/mt2xsrry ; voraussichtlich per zoom - Link über Mail an vernetzung @ eurosolar.at

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Arab Changes“, kuratiert von Gudrun Harrer, hält Galip Dalay einen Vortrag zum Thema „A SUITABLE BROKER? Turkey and its involvement in the Ukraine-Russia negotiations“. ZOOM Live Talk/Facebook Live – Info unter https://tinyurl.com/53cmawp6

