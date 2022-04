2./20. Bezirk: „Q202 Rundgang 2022“ am 23.4. und 24.4.

„Wanderkarten“ ausdrucken: www.q202.at, Info: 0650/212 79 20

Wien (OTS/RK) - 37 Stationen in den Bezirken Leopoldstadt und Brigittenau und „Satelliten“ an anderen Orten hat der heurige „Q202 Atelier Rundgang“, der am Samstag, 23. April, und am Sonntag, 24. April, jeweils von 13.00 bis 20.00 Uhr, stattfindet. Künstler*innen vieler Sparten öffnen die Pforten ihrer Ateliers, Studios, Werkstätten, Wohnungen und sonstigen Räumlichkeiten. Überall ist der Eintritt frei. Diesen „Trip durch die Kunstwelt“ koordinieren der ideenreiche Kreative Hans Heisz, die „Freie Kunst und Kulturinitiative Q202“ und der Kultur-Verein „melt-art kulturelle Verschmelzung“. Mehr Informationen über das Projekt: Telefon 0650/212 79 20. Zum Kreis der Unterstützer*innen gehören die Bezirke Leopoldstadt und Brigittenau sowie „Wien Kultur“. Für alle Kunstliebhaber*innen veröffentlichen die Organisator*innen im Internet eine „Wanderkarte“ mit sämtlichen Standorten, die gedruckt werden kann: www.q202.at.

Beantwortung von Anfragen per E-Mail: hans.heisz@drei.at

Als Ausgangspunkt des spannenden Streifzuges durch die bunte Kunst-Szene bietet sich die Taborstraße im 2. Bezirk an. Dort sind 8 Podeste mit künstlerischen Arbeiten zu bestaunen. In ihren Ateliers und an manch anderen Orten stellen mehr als 60 Künstler*innen verschiedenste Malereien sowie Skulpturen, Fotografien, Installationen und weitere Kreationen aus. Gerne stehen die Schöpfer*innen der kunstvollen Werke den Besucher*innen für Gespräche zur Verfügung. Kostenlose „Wanderkarten“ liegen in vielen Lokalen im 2. Bezirk und im 20. Bezirk auf. Sämtliche Stationen des „Q202 Atelier Rundganges“ sind mit roten Ballons markiert. Allerorts müssen die Gäste die aktuellen Corona-Vorschriften befolgen. Fragen zum 17. Spaziergang im Zeichen der Kunst beantwortet Hans Heisz per E-Mail: hans.heisz@drei.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

Veranstaltungen im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse