ORF III am Osterwochenende: „Frühling in Wien – Das Osterkonzert der Wiener Symphoniker“

Außerdem: Die neue Stephansdom-Doku und Tag drei des „Triduum Sacrum aus der Barockkirche Pinkafeld“

Wien (OTS) - ORF III feiert das Osterwochenende 2022 von Karsamstag, dem 16., bis Ostermontag, dem 18. April, mit einem umfangreichen Programmschwerpunkt. Am Karsamstag überträgt „ORF III LIVE“ den dritten Tag des „Triduum Sacrum aus der Barockkirche Pinkafeld“. Am Ostersonntag präsentiert „Erlebnis Bühne“ live „Frühling in Wien – Das Osterkonzert der Wiener Symphoniker“ und am Ostermontag steht die TV-Premiere der Dokumentation „Stephansdom: Menschen, Zeichen, Wunder“ auf dem Programm.

Ostersamstag, 16. April

Zum Auftakt des Osterwochenendes zeigt ORF III am Karsamstag die Komödie „Habemus Papam – Ein Papst büxt aus“ (17.40 Uhr) mit Michel Piccoli als frisch gewähltem Pontifex, der sich der Bürde seines Amtes nicht gewachsen fühlt. Anschließend begibt sich der Dokumentarfilm „Die Osterglocken läuten – Von Klostergeheimnissen und kulinarischen Köstlichkeiten“ (19.25 Uhr) auf Spurensuche nach den vielfältigen Osterglocken Tirols. Im Hauptabend beleuchtet „‚Oster-Reich‘ – Osterbräuche in Österreich“ (20.15 Uhr), welche Traditionen zu Ostern gepflegt werden – vom Palmbuschen Binden bis zum immateriellen Weltkulturerbe „In die Grean gehen“.

ORF III rückt im Rahmen von „ORF III Live“ den dritten Tag des „Triduum Sacrum aus der Barockkirche Pinkafeld“ in den Fokus (21.05 Uhr). Am Karsamstag wird die Grabesruhe Jesu gefeiert. Es singt der Chor der Stadtpfarre Pinkafeld, die musikalische Gesamtleitung liegt bei Peter Tiefengraber. Pfarrer Norbert Filipitsch begleitet erneut als Zelebrant durch die Messe.

Ostersonntag, 17. April

Zu Beginn des Ostersonntags widmet sich eine Ausgabe von „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ (8.55 Uhr) den Hintergründen des Osterfestes.

Den musikalischen Höhepunkt des Osterprogramms stellt „Erlebnis Bühne LIVE: Frühling in Wien – Das Osterkonzert der Wiener Symphoniker“ (20.15 Uhr) dar. Seit mehr als vier Jahrzehnten begrüßt das Orchester den Frühling mit einem Bouquet an schwungvollen Melodien. Unter der musikalischen Leitung von Markus Poschner stehen auch heuer Werke von Wiener Komponisten im Fokus: von Johann Strauß’ Fledermaus-Suite über Carl Michael Ziehrers Walzer „Märchen aus Alt-Wien“ bis hin zu Ausschnitten aus Friedrich Guldas Konzert für Violoncello und Blasorchester. Der international gefragte Vorarlberger Cellist Kian Soltani konnte als Solist für dieses einzigartige Konzerterlebnis gewonnen werden.

Für „Frühling in Wien“ spielten Teile der Wiener Symphoniker bei schönstem Frühlingswetter an eindrucksvollen Orten Wiens. Ob am Kai vom Alberner Hafen, im Hof der MA 48, bei den Ehrengräbern am Zentralfriedhof, in der Seestadt Aspern oder im Wiener Rathaus – das Orchester war mit Freude und Einfallsreichtum dabei.

Ostermontag, 18. April

Den Ostermontag läutet ein „Evangelischer Gottesdienst aus Oberwart H.B.“ (10.00 Uhr) ein. Im Vorabend teilen Prominente aus Politik und Religion ihre „Gedanken zum Stephansdom“ (20.00 Uhr) sowie zum heurigen Osterfest und erinnern sich an ganz persönliche Begebenheiten im Dom. Unter den Gästen der Sendung sind Bundeskanzler Karl Nehammer, Vizekanzler Werner Kogler, der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, Dompfarrer Toni Faber, Annemarie Fenzl vom Kardinal-König-Archiv und der Obmann des Vereins „Unser Stephansdom“ Günter Geyer.

Die ORF-III-Neuproduktion „Stephansdom: Menschen, Zeichen, Wunder“ (20.15 Uhr) im Rahmen des fünfteiligen Themenabends am Ostermontag, dem 18. April, stellt den Höhepunkt des Osterprogramms dar.

Den Programmschwerpunkt schließen drei Dokumentarfilme ab, die sich mit der Architektur, Geschichte und Gegenwart sakraler Bauten in Österreich beschäftigen: „Die Wiener Karlskirche – Mit Karl Hohenlohe“ (21.05 Uhr), „Heimat der Klöster: Heiligenkreuz – Ein Stift im Wienerwald“ (21.55 Uhr) und „Heimat der Klöster: Admont – Ein Stift in den steirischen Alpen“ (22.45 Uhr).

