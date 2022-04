FPÖ-Amesbauer: „Verzögerung bei Fertigstellung des Semmering-Basistunnels sehr bedauerlich!“

Steirische Freiheitliche hoffen auf baldige Fertigstellung des Großprojekts.

Graz (OTS) - Im Rahmen einer medialen Berichterstattung wurde heute bekannt, dass der Semmering-Basistunnel erst frühestens im Jahr 2030 und nicht wie bisher geplant im Jahr 2028 fertiggestellt werden soll. Als Gründe werden technische Problemstellungen angegeben. Zudem wurde bekannt, dass Mehrkosten in Höhe von 360 Millionen Euro entstehen. „Es ist sehr bedauerlich, dass sich die Projektfertigstellung nun abermals verzögert. Immerhin ist der Semmering-Basistunnel eine für unsere Region enorm wichtige Verkehrsverbindung, die wir schleunigst brauchen würden, um der Abwanderung entsprechend begegnen zu können. Die zusätzlichen Kosten des Jahrhundertprojekts sind vermutlich nicht nur auf den längeren Projektzeitraum, sondern auch auf die enorme Teuerung in nahezu allen Bereichen zurückzuführen. Befremdlich ist, dass die grüne Infrastrukturministerin Gewessler in einer Anfragebeantwortung aus dem März 2022 an mich (siehe Anhang) noch behauptete, dass die Fertigstellung im Jahr 2028 gesichert sei. Die Frage, warum sich nun innerhalb von wenigen Wochen eine gänzlich neue Sachlage ergibt, werden wir jedenfalls in einer Folgeanfrage beleuchten. Auch von der enormen Kostenüberschreitung scheint die Ministerin im März noch nichts gewusst zu haben. Das zeugt nicht gerade von einer professionellen Ressortführung“, so der freiheitliche Bezirksparteiobmann von Bruck-Mürzzuschlag NAbg. Hannes Amesbauer.

