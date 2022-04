ÖHV-Kongress: Sissi und das Rind

Zwischen Hofburg und Marx Halle bietet der ÖHV-Kongress wieder ein Rahmenprogramm auf 5-Sterne-Niveau.

Wien (OTS) - „Tradition triff auf Moderne. Genau für diese Mischung ist Wien weltbekannt und genau diesen Spagat schlagen wir auch bei den beiden Abendveranstaltungen beim diesjährigen ÖHV-Kongress“, freut Dr. Markus Gratzer, Generalsekretär der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV). Mit bereits über 500 angemeldeten Teilnehmer:innen ist der 30-jährige Jubiläums-Event, von 02. bis 04. Mai in der Hofburg, eine der ersten Kongresse mit gelockerten Corona-Maßnahmen. Der erste Abend steht ganz im Zeichen von Klassik und Tradition: „Da gibt es wohl kaum einen Ort, der das so sehr verkörpert, wie die ehemalige Habsburger Residenz selbst“, so Gratzer. Highlights des Abends sind der Festakt zu Ehren der langjährigen ÖHV-Präsidentin und nunmehrigen Ehrenpräsidentin Michaela Reitterer wie auch der Auftritt des Musical-Stars Maya Hakvoort, bekannt aus dem internationalen Hit „Elisabeth“.

Event-Hot-Spot Marx Halle

Nicht weniger geschichtsträchtig und in den Köpfen der Wiener:innen bereits fest als Event-Hot-Spot verankert, ist die zweite Abend-Location: der ehemalige Wiener Zentralviehmarkt, heute besser bekannt als Marx Halle. „Die Halle bietet alles, was man sich wünscht. Vor allem jede Menge Platz für Show-Acts. Und der wird auch genutzt“, erklärt Gratzer mit Augenzwinkern. Teilnehmer:innen des ÖHV-Kongresses haben zudem die Möglichkeit, vor der Abendveranstaltung einen Rundgang beim Gasto-Event „Chefsache“ zu machen, der zeitgleich in der Marx Halle stadtfindet.

