Bezirksmuseum 16 zeigt 100 Jahre alte Sonnenschirme

Neue Objekte der Saison: 21.4. bis 19.6., Info: Tel. 4000/16 127

Wien (OTS/RK) - Neben der vielfältigen Dauer-Ausstellung über die bewegte Geschichte des 16. Bezirkes besitzt das Bezirksmuseum Ottakring (16., Richard Wagner-Platz 19 b) ein großes Archiv. Weil der Platz dafür nicht reicht, können viele „Schätze“ aus dem Fundus nicht ständig gezeigt werden. Im Rahmen der Aktion „Objekt der Saison“ präsentiert das ehrenamtliche Museumsteam (Leiter: Jochen Müller) temporär verschiedenste „Schmankerln“: Von Donnerstag, 21. April, bis Sonntag, 19. Juni, ergänzt die Museumsmannschaft die fixe Schau mit 2 hübschen Schirmen, die vor rund 100 Jahren gefertigt wurden. Einer der Sonnenschirme ist mit Stoff aus pflanzlichen Fasern bespannt und der zweite Schattenspender hat eine Seiden-Bespannung. Beide Stücke sind mit hölzernen Griffen ausgestattet. Das Museum ist am Donnerstag (von 16.00 bis 19.00 Uhr) und am Sonntag (von 10.00 bis 12.00 Uhr) offen. Der Eintritt ist frei. Spenden nehmen die ehrenamtlichen Museumsleute gerne an. Beantwortung von Fragen: Telefon 4000/16 127 (während der Öffnungsstunden). Info per E-Mail: bm1160@bezirksmuseum.at.

Besucher*innen müssen sich an die aktuellen Corona-Richtlinien halten. In der Dauer-Ausstellung gibt es Fotografien, Gemälde, Schriften und andere Exponate zu sehen. Vom Arbeitsplatz eines Harmonika-Erzeugers bis zu einer „Winzer-Krone“ erstreckt sich die breite Palette an Schaustücken. Das Museum ist im Internet vertreten: www.bezirksmuseum.at.

