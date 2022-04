Rekord: Unternehmen investieren 718 Millionen Euro in Wien

Hanke: Wiener Unternehmen sind voller Tatendrang

Wien (OTS) - Die Wirtschaftsagentur Wien-Gesamtbilanz 2021 zeigt: Mit ihrem Angebot für Betriebe in Wien konnten Investitionen von insgesamt 718 Millionen Euro für den Standort bewirkt werden. Darüber hinaus wurden trotz Lockdowns 4.323 persönliche Beratungsgespräche geführt und 1.527 Projekte gefördert. Erfreulich: Insgesamt wurden 5.379 neue Arbeitsplätze geschaffen.

Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke: „Dass die Wirtschaftsagentur Wien trotz Corona besser denn je bilanziert, zeigt, dass Unternehmen in der Stadt voller Tatendrang sind. Gleichzeitigt bestätigen die beachtlichen Zahlen, dass die Angebote der Wirtschaftsagentur Wien treffsicher waren.“ Die Rekordsumme aus dem Vorjahr ergibt sich aus der Summe aller Förderungen, Investitionen bei internationalen Betriebsansiedlungen und dem Immobilienbereich.

Punktgenaues Angebot bringt Mehrwert für Wien

Unternehmen, die hier am Standort investieren, benötigen vor allem punktgenaue Beratung,“ so Gerhard Hirczi, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien. Beraten wird sowohl im Gründungs-, Förder-, Immobilien- und Ansiedlungsbereich. Zusätzlich gibt es ein breit aufgestelltes Coachingprogramm und ein eigenes Team besucht die Wiener Unternehmen direkt an ihren Betriebsstätten. „Die Angebote der Wirtschaftsagentur Wien bringen nicht nur dem einzelnen Unternehmen einen Innovationsschub, sondern einen Mehrwert für den gesamten Wirtschaftsstandort“, so Wirtschaftsstadtrat Hanke abschließend.

