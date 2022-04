Gesundheitsministerium und Apothekerkammer stellen Verfügbarkeit von kostenlosen Wohnzimmertests in Apotheken sicher

Nach Ostern werden wieder ausreichend Wohnzimmertests verfügbar sein

Wien (OTS) - OTS/Wien: Nachdem es in den vergangenen Tagen vereinzelt zu vergriffenen Wohnzimmertests in Apotheken gekommen ist, haben das Gesundheitsministerium und die Apothekerkammer bereits für ausreichend Nachschub gesorgt. Aufgrund von Lieferverzögerungen können die kostenlosen Wohnzimmertests (5 Antigen-Tests pro Person und Monat) in manchen Apotheken nicht mehr ausgegeben werden. Das Gesundheitsministerium und die Apothekerkammer halten jedoch fest, dass im Laufe kommender Woche wieder Wohnzimmertests in allen Apotheken verfügbar sein werden. Nach Ostern können daher wieder in allen Apotheken Österreichs kostenlose Wohnzimmertests abgeholt werden.

