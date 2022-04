Gaal/Papai: Mehr leistbarer Wohnraum durch neuen Gemeindebau in Floridsdorf

Rund 100 Gemeindewohnungen NEU sollen in der Ichagasse entstehen

Wien (OTS) - Auf dem Parkplatz in unmittelbarer Nachbarschaft des bestehenden Gemeindebaus Rudolf-Hitzinger-Hof wird eine neue Wohnhausanlage errichtet. Die Stellplätze werden in eine barrierefrei erreichbare Tiefgarage unter dem neuen Gemeindebau verlegt.

Das Projekt ist derzeit in der Entwurfsplanung, erste Vorarbeiten wie Probebohrungen und Messungen auf dem Areal werden aber bereits in Kürze durchgeführt. Der geplante Baustart soll im 4. Quartal 2023 erfolgen, die Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant.

„Der konsequente Ausbau des Wiener Wohnbaumodells ist die größte Absicherung, damit das Leben in der Stadt leistbar bleibt. Der Wiener Gemeindebau nimmt dabei eine Schlüsselfunktion ein. Zukünftig werden verstärkt versiegelte Flächen für den Neubau von Gemeindewohnungen genützt. Dadurch schafft die Stadt zusätzlichen leistbaren Wohnraum und schont gleichzeitig den Bodenverbrauch. Auch der neue Gemeindebau in der Ichagasse wird von Anfang an nachhaltig umgesetzt“, betont Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

„Der kommunale Wohnbau hat bei uns in Floridsdorf traditionelle Wurzeln, die bis in die Zwischenkriegszeit zurückreichen. Ich halte die Fortsetzung dieser Tradition für enorm wichtig. Einerseits zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen Durchmischung in einem Bezirk und andererseits, weil es nur über Projekte wie dieses möglich sein wird, den bestehenden und noch kommenden Bedarf an leistbaren Wohnungen abzufangen“, erklärt Bezirksvorsteher Georg Papai.

Die neue Wohnhausanlage in der Ichagasse wird über eine kammförmige Bebauung mit 4 bis 5 Geschossen sowie großzügige Grün- und Freiflächen verfügen.

„1- bis 4-Zimmer-Wohnungen, alltagstaugliche, flexible Grundrisse, dazu Freiflächen wie Balkone, Loggien, Terrassen oder Gärten kommen unterschiedlichen Wohnbedürfnissen entgegen. Gemeinschaftsträume sind im Erdgeschoß vorgesehen“, führt Wiener Wohnen-Direktorin Karin Ramser aus.

„Die WIGEBA setzt damit bereits den dritten neuen Gemeindebau in bewährter hoher Qualität in Floridsdorf um. Der Gemeindewohnungen im IBA-Quartier Neu Leopoldau wurden bereits bezogen, jene in der Ödenburgerstraße werden im Sommer 2023 fertiggestellt sein“, ergänzt WIGEBA-Direktor Ewald Kirschner.

Die Anrainer*innen in der Ichagasse wurden kürzlich über das Bauvorhaben informiert, ihre Anregungen werden in der Detailplanung und Durchführung bestmöglich berücksichtigt. Eine Informationsveranstaltung ist für Spätsommer des heurigen Jahres geplant.

Service für Wohnungssuchende

Neue Gemeindewohnungen werden unbefristet, eigenmittel- und kautionsfrei vermietet. Interessierte Wohnungssuchende mit einem Wiener Wohn-Ticket mit begründetem Wohnbedarf können sich für eine neue Gemeindewohnung in der Ichagasse vormerken lassen.

Alle Informationen zum Wiener Wohnticket und zu den Voraussetzungen dafür findet man unter wohnberatung-wien.at. (Schluss)

