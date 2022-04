Saisonstart bei BRANDNER Schiffahrt in der Wachau

Ab Ostern fahren die BRANDNER-Schiffe wieder

Der Schriftzug Lebensfreude ziert nicht nur die Anlegestelle der BRANDNER Schiffahrt in Krems, sondern auch den Bug der MS Austria. Er soll die Besatzung am Morgen auf einen freudvollen Tag einstimmen und den Gästen beim Boarding visualisieren, was sie bei BRANDNER Schiffahrt erwarten dürfen Barbara Brandner, Geschäftsführerin des gleichnamigen Unternehmens.

Wachau (OTS) - Am Ostersamstag, dem 16. April starten die beiden BRANDNER-Schiffe MS Austria und ms austria princess in die Saison 2022. Das sympathische niederösterreichische Familienunternehmen lädt täglich dazu ein, die Wachau auf einem ihrer strahlend weißen Schiffe zu genießen.

Die MS Austria befährt das Weltkulturerbe vom 16. April bis 26. Oktober zwischen Krems und Melk mit weiteren Stopps in Dürnstein, Weißenkirchen, Spitz und Emmersdorf, am Wochenende auch in Rossatz, bis zum 6. Mai jeweils von Donnerstag bis Montag, ab 7. Mai täglich. Den Gästen der Königin der Wachau stehen täglich mehr als 10 Rundfahrtsmöglichkeiten zur Verfügung. Abfahrt in Krems ist um 10:05 Uhr und 15:40 Uhr, Abfahrt in Melk – heuer erstmals vom neuen Schifffahrtszentrum am Hafenspitz - um 13:45 Uhr. Die ms austria princess ist das pfiffige Fest- und Feierschiff mit riesigem Sonnendeck und frei wählbarer Route.

Gastfreundschaft und Regionalität

Echtheit, Stil, und familiäre Gastfreundschaft werden beim Wachau-Spezialisten BRANDNER Schiffahrt nicht nur großgeschrieben, sondern kontinuierlich gelebt. Regionale Zulieferer und Anbieter von Gemüse, Obst, Gebäck, Säften, Bier und Kaffee etc. wurden „ins Boot geholt“. Auf neuem in sanften Tönen gehaltenen Geschirr und in stylischen Gläsern werden köstliche Speisen und Getränke kredenzt. Der biozertifizierte Wein aus dem eigenen Weingut Brandner in Rossatz kann in der frischgrünen Lounge im Salon donau.leben oder am Sonnendeck mit Blick auf Wachauer Weinterrassen genossen werden.

Genuss am Fluss

Attraktive und sinnliche Kombi-Pakete ermöglichen kostbare Familien- und Freundezeit auf der MS Austria. „Genuss am Fluss“ ist neben der „Marillenzeit“, der „Auszeit“ und der „Ladies.Time“ das beliebteste der vielen wohlklingenden Pakete bestehend aus einer Großen oder Kleinen Wachaurundfahrt und feinen Köstlichkeiten aus der Region, liebevoll serviert. (Genuss am Fluss: Gruß aus der Küche und dreigängiges saisonales Menü rund um Fisch, Marille und Wein in der Kombination mit einer Großen Wachaurundfahrt ab Krems p.P. € 63,--)

Lebensfreude auf allen Decks

Der Schriftzug Lebensfreude ziert nicht nur die Anlegestelle der BRANDNER Schiffahrt in Krems, sondern auch den Bug der MS Austria. Er soll die Besatzung am Morgen auf einen freudvollen Tag einstimmen und den Gästen beim Boarding visualisieren, was sie bei BRANDNER Schiffahrt erwarten dürfen , so Barbara Brandner, Geschäftsführerin des gleichnamigen Unternehmens.

Am MS Austria Dixie.Sonntag spielt Wolfgang Friedrich an sechs Sonntagen im Juli und August mit seiner New Orleans Dixieland Band am Sonnendeck auf.





Rückfragen & Kontakt:

BRANDNER Schiffahrt ist ein 100%iges Familienunternehmen von Mag. Barbara und Dipl.-Ing. Wolfram Mosser-Brandner. Das Schifffahrtsunternehmen mit einer mehr als 200-jährigen Erfahrungsgeschichte auf der Donau wird von den Eigentümern geführt. Mit den beiden exklusiven Ausflugsschiffen MS Austria und ms austria princess wird tägliche Linienschifffahrt in der Wachau und ganzjährige Charteschifffahrt betrieben. BRANDNER Schiffahrt ist weiters Eigentümerin von 12 Schiffsanlegestellen zwischen

Linz und Wien. Die Personenschifffahrt auf der Donau hat durch Barbara Brandner´s gelebte innovative Konzepte und stetigen Investitionen gesamthaft eine neue Qualität und Dynamik erhalten. Seit 2016 gehört auch ein kleines und feines Weingut in Rossatz am rechten Ufer der Donau dazu. Im Lokal „Die Flößerei“ werden köstliche Weine und feine Speisen mit Blick auf den blauen Turm von Dürnstein serviert.



Weitere Informationen unter www.brandner.at



BRANDNER Schiffahrt GmbH

Ufer 15, 3313 Wallsee

Tel: +43 (0)7433 2590-21

schiffahrt @ brandner.at