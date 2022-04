oekostrom AG: Was passiert aktuell am Energiemarkt? – Karina Knaus am „Freitag in der Arena“

Wien (OTS) - Karina Knaus ist Energieexpertin und Head of Economy, Consumers & Prices bei der Austrian Energy Agency. In der neuen Folge von „Freitag in der Arena“, dem Podcast- und Videoformat der oekostrom AG, spricht Knaus mit oekostrom AG-Vorständin Hildegard Aichberger und Moderator Tom Rottenberg über die aktuelle Situation am Energiemarkt und die steigenden Preise. Im Podcast erklärt die Energieexpertin die Preisentwicklung, warum sich diese Schieflage ergeben hat und was das für Verbraucher:innen bedeutet.

„Was sind realistische Szenarien für die nächsten fünf Jahre, um Gas zu ersetzen?“, möchte Hildegard Aichberger zu Beginn der Folge wissen. Karina Knaus, Austrian Energy Agency, dazu: „Wir werden uns im Gas-Bereich breiter aufstellen müssen, hier ist aktuell schon eine große Dynamik in Richtung Flüssigerdgas zu erkennen.“ Auch das Thema Energiesparen und ein bewusster Umgang mit Energie sieht Knaus – zumindest im Worst-Case-Szenario – als Notwendigkeit. Atomkraft dagegen sei aufgrund der langen Planungszeit und hohen Kosten keine Lösung: „Wenn wir jetzt anfangen, neue AKWs zu planen, wird sich das für eine klimaneutrale Zukunft nicht ausgehen – und da spreche ich noch nicht einmal von Problemen wie Endlager und Co.“

Laut Knaus braucht es ein koordiniertes Vorgehen, damit Österreich unabhängiger von anderen Ländern und deren Energiepolitik wird: „Wir werden nach Österreich auch weiterhin Energie importieren müssen. Aber wir müssen uns gut überlegen, wieviel und woher wir in Zukunft importieren wollen“, erklärt Knaus. Mittelfristig gäbe es nur eine Lösung: Massiv und so schnell wie möglich auf erneuerbare Energie setzen.

Tipp am Freitag von Karina Knaus: „Das Wichtigste ist das Nichtstun. Wenn das Windrad oder die Photovoltaik-Anlage in meine Gegend kommt, dann nicht dagegen sein. Wir brauchen die Akzeptanz in der Bevölkerung, um die Energiewende zu schaffen. Natürlich gibt es auch Möglichkeiten sich zu beteiligen, z. B. mit Energiegemeinschaften.“

Die nächste Folge erscheint am Freitag, 13. Mai 2022 mit Klimawissenschaftlerin Helga Kromp-Kolb.

Verfügbar ist „Freitag in der Arena“ direkt auf der Website der oekostrom AG, auf deren YouTube-Channel sowie auf diversen Audio-Streamingkanälen.

