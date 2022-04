Krieg in der Ukraine: Nehammer setzt Friedens-Initiative jetzt mit Erdogan fort

Kanzler Karl Nehammer hat mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan über seine Gespräche mit Putin und Selenskyj gesprochen, und über Erdogans Friedens-Initiative.

Wien (OTS) - Nach seinen vielbeachteten Besuchen bei den beiden Präsidenten Wolodymyr Selenksyj in Kiew und bei Wladimir Putin in Moskau, sprach Nehammer an diesem Donnerstag per Skype mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan über seine Besuche und die jetzige Situation.

Präsident Erdogan teilte die Einschätzungen des Bundeskanzlers, dass eine massive Offensive der russischen Armee am Donbas unmittelbar bevorsteht. Einigkeit bestand auch darin, dass dringend sichere, humanitäre Korridore geschaffen werden müssen, um die Zivilbevölkerung aus den betroffenen Gebieten – vor allem Mariupol – zu evakuieren und humanitäre Hilfsgüter in diese Gebiete liefern zu können. Abschließend bedankte sich Erdogan bei Bundeskanzler Nehammer für die Kontaktaufnahme vor und nach dem Treffen mit Wladimir Putin.

"Österreich steht klar zu seiner aktiven Neutralitätspolitik und wir tun alles in unserer Macht Stehende, um die Situation für die Menschen in der Ukraine zu verbessern", unterstreicht nun Nehammer.



