Mahrer/Grießler ad Corona-Maßnahmen: Forderung der Wiener Volkspartei nun erfüllt

Bürgermeister Ludwig hat den Sonderweg endlich verlassen – Weiterer Schaden für die Wiener Tourismus-Wirtschaft wird endlich abgewendet

Wien (OTS) - Hoch erfreut zeigt sich die Wiener ÖVP über das Gleichziehen des Wiener Bürgermeisters mit dem Bund bezüglich der Corona-Maßnahmen. „Endlich beendet Wien den Corona-Maßnahmen Sonderweg und setzt damit die hartnäckigen Forderungen der Volkspartei Wien um. Vor allem die Wiener Wirtschaft und die Arbeitsplatz-Entwicklung unserer Stadt haben enorm darunter gelitten“, so der designierte Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer.

Nach der heutigen Entscheidung des Bundes, in der das Ende eines Großteils der Corona-Maßnahmen für kommenden Samstag verkündet wurde, kehrt auch Wien von seinem Sonderweg ab. So fallen zeitgleich mit dem Bund auch in Wien die Masken im nicht lebensnotwendigen Handel und bei Veranstaltungen. „Es ist zu begrüßen, dass Wien nun zum Großteil die Maßnahmen des Bundes mitträgt. Vor allem der Tourismus hat durch die Einschränkungen des Wiener Sonderwegs spürbar gelitten“, so Mahrer.

Tourismus leidet unter massiven Einbußen

„Im Februar 2022 lag die Auslastung in Wien nur bei rund 26 Prozent“, so Gemeinderat und Tourismussprecher Markus Grießler. Die Bundeshauptstadt bildet somit das Schlusslicht unter Österreichs Städten. Nun habe sich die Situation etwas gebessert. An die Umsätze, die jedoch grundsätzlich möglich wären, komme man jedoch nicht heran. „Daher ist nun auch das Aus für die 2G-Regel in der Wiener Gastronomie ein längst überfälliger Schritt“, so Grießler weiter.

„In Anbetracht der großen Umsatzeinbußen des Wiener Handels und der Tourismus- und Freizeitwirtschaft aufgrund der Wiener Extrawürste war diese von uns schon lange vehement geforderte Anpassung der Covid-Maßnahmen an den Rest von Österreich höchst überfällig“, so Mahrer abschließend.

