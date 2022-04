Handelsobmann Trefelik: Aus für Maskenpflicht in weiten Teilen des Handels ist wichtiger Schritt

Positiver Impuls gerade für krisengeschüttelte Branchen wie etwa Modehandel – jedoch Wermutstropfen, dass Maske im lebensnotwendigen Bereich bleibt

Wien (OTS) - „Das Aus der Maskenpflicht in weiten Teilen des Handels ist ein wichtiger Schritt. Gerade Branchen wie der Schuh- oder der Bekleidungshandel haben die Auswirkungen der Pandemie stark gespürt. Sie brauchen wieder mehr Normalität und damit mehr Lust am Shopping“, sagt Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Allerdings sollte diesem Schritt sobald wie möglich ein weiterer folgen. Denn dass beispielsweise im Lebensmittelhandel, in Drogerien und Trafiken die Maskenpflicht weiter gelten soll, sei ein Wermutstropfen der Lockerungen vor Ostern. (PWK159/DFS)

