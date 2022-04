NEOS: Müssen raus aus dem Krisenmodus und lernen, mit dem Virus zu leben

Gerald Loacker: „Österreich geht wieder einmal einen europäischen Sonderweg. Die Corona-Maßnahmen müssen für die Bevölkerung nachvollziehbar sein.“

Wien (OTS) - „Das Zurückfahren der Maßnahmen ist angesichts der sinkenden Zahlen das Mindeste und für die Menschen notwendig“, reagiert NEOS-Pandemiesprecher Gerald Loacker grundsätzlich positiv auf die von Gesundheitsminister Rauch verkündete Lockerung der Corona-Maßnahmen. „Österreich muss langsam raus aus dem Krisenmodus. Wir müssen endlich lernen, mit dem Virus zu leben. Das bedeutet auch, dass das Impfen in das Regelgesundheitswesen überführt wird. Auf Dauer Impfstraßen aufrechtzuerhalten, kommt uns viel zu teuer. Das ist in der aktuellen Situation auch nicht mehr verhältnismäßig“, sagt Loacker.



„Österreich geht europaweit immer noch einen Sonderweg. Das sehen wir neben dem teilweisen Aufrechterhalten der Maskenpflicht nicht zuletzt beim Grünen Pass. Denn der Gesundheitsminister hat richtigerweise gesagt, dass die EMA noch keine Empfehlung für den vierten Stich für alle abgegeben hat. Dass er im nächsten Atemzug aber allen eine Auffrischung Ende August empfiehlt, zeigt, wie wenig diese Regierung auf ExpertInnen hört.“ Die Corona-Maßnahmen müssten für die Bevölkerung nachvollziehbar sein, so der Pandemiesprecher. Nur so schaffe man auch Vertrauen. „Nicht nachvollziehbar ist, warum der Grüne Pass für Dreifachgeimpfte nur zwölf Monate gilt. Solange die EMA keine vierte Impfung empfiehlt, muss das Ablaufdatum weg“, fordert Loacker.



„Wir NEOS fordern schon lange ein klares Ziel in der Coronapolitik. Das fehlt immer noch. Wir müssen endlich klug, sinnvoll und nachvollziehbar vorgehen. Die Zeit der Brechstangen-Politik muss nach zwei Jahren Pandemie vorbei sein.“





