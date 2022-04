VP-Mahrer/Wölbisch: Wien Energie verschenkt Amazon-Gutscheine in Krisenzeiten

Bundes-SPÖ will Krisengewinne der Energiekonzerne besteuern - Wien Energie denkt an Preissteigerung und verteilt 50 Euro Amazon-Gutscheine

Wien (OTS) - Die Kritik an der im Alleineigentum der Stadt Wien befindlichen Wien Energie reißt nicht ab. In einer Aussendung an E-Mobility-Kunden der Wien Energie vom 13. April werden Umfrage-Teilnehmer mit einem 50 Euro Gutschein aus dem Hause Amazon beschenkt. „Es ist kaum zu glauben, dass die Wien Energie in Zeiten von massiver Teuerung ihre Rekordgewinne dazu nutzt, um einen elitären Kundenkreis 50 Euro Amazon-Gutscheine zu schenken anstatt die Menschen in Wien endlich klar zu entlasten“, so Stadtrat Karl Mahrer.

Amazon statt heimischer Wirtschaft - Elite belohnen statt Menschen entlasten

„Die Aktion der Wien Energie ist bezeichnend für die rücksichtslose Gewinnausrichtung des Energieunternehmens. Die Stadtregierung ist dringend gefordert, die Glaubwürdigkeit des im 100%-Stadt-Eigentum befindlichen Unternehmens wiederherzustellen“, so Klubobmann Markus Wölbitsch.

Die Stadt Wien muss ihre soziale Verantwortung wahrnehmen

„Es ist höchste Zeit, dass die Menschen in Wien endlich entlastet werden und über etwaige Mehrbelastungen gar nicht nachgedacht wird. Die Amazon-Gutschein-Aktion ist generell in Zeiten, in denen die heimische Wirtschaft seit zwei Jahren unter der Corona-Krise leidet, mehr als unpassend und für viele Menschen, die nicht wissen woher sie das Geld für die nächsten Wien-Energie-Rechnungen herbekommen, eine Verhöhnung“, so Stadtrat Karl Mahrer abschließend.

