FPÖ – Kickl: Der Gesundheitsminister schwimmt weiter gegen den internationalen Corona-Strom

Bundesregierung hält die Österreicher weiterhin an der kurzen Corona-Leine

Wien (OTS) - „Ein Land nach dem anderen hat in den letzten Wochen die Corona-Pandemie für beendet erklärt und die Menschen von den Corona-Maßnahmen befreit – Österreichs Bundesregierung ignoriert diese Entwicklung und schwimmt weiter gegen den Corona-Strom und hält die eigene Bevölkerung entgegen aller Notwendigkeiten weiter an der kurzen Corona-Leine“, kritisierte FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl die heutige Präsentation der neuen Corona-Verordnung durch den Gesundheitsminister.



Obwohl alle Parameter deutlich nach unten zeigen, habe Rauch heute lediglich die Maskenpflicht in Innenräumen sowie im Handel (ausgenommen Supermärkte, Apotheken, etc.) abgeschafft. „Er sei angetreten als Minister, um Ruhe und Ordnung in die Corona-Politik hineinzubringen und um verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Mit der heutigen Entscheidung hat der Gesundheitsminister bewiesen, dass er weiterhin mit seinen Corona-Scheuklappen durch die Gegend rennt und jede internationale Entwicklung ignoriert. Die einzig logische Konsequenz wäre ein komplettes Aus für die Maskenpflicht sowie eine Rückkehr zur Normalität gewesen – inklusive Abschaffung des ‚Grünen Passes‘, der ebenfalls keine Berechtigung mehr hat“, erläuterte Herbert Kickl.



Österreich sei das einzige Land in der EU, wo der Impfzwang wie ein Damoklesschwert über den Köpfen der Menschen schwebe. Einzigartig sei nun außerdem, dass die Regierung das Maskentheater nicht beende. „Diese Regierung lässt wirklich keine Chance aus, um unser Land international schlecht dastehen zu lassen“, verwies Herbert Kickl auch auf die patscherte Reisediplomatie von Bundeskanzler Nehammer.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at