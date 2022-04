Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 15.4.: „Der dürre Osten“

Wien (OTS) - Die Sorge um Ökologie, Tourismus und Landwirtschaft im pannonischen Raum ist Thema des von Cornelia Krebs gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 15. April um 9.42 Uhr in Ö1.

Der pannonische Raum ist eine Modellregion: Hier lassen sich die Folgen des Klimawandels bereits deutlich erkennen. Um bis zu sechs Grad könnte die durchschnittliche Temperatur bis 2080 zunehmen, haben Expert/innen errechnet. Zunehmende Hitzetage und Trockenheit haben auch schwerwiegende Folgen für die Landwirtschaft, es müsse mit Einbußen von 30 bis 50 Prozent gerechnet werden. Schon jetzt zeigt die Region um den Neusiedlersee deutlich, wohin die Reise geht: Der Mittelwert des Wasserstandes wurde heuer bereits um knapp 40 Zentimeter unterschritten, viele Lacken im Seewinkel sind durch den trockenen Winter und Frühling in besorgniserregendem Zustand. Der heurige Sommer wird kein schöner, befürchten Touristiker/innen, und auch die Politik gibt zu, keinen wirklichen Plan B zu haben – trotz des ambitionierten wie umstrittenen Ansinnens, Neusiedlersee und Seewinkel Wasser aus Ungarn zuzuführen. Cornelia Krebs hat recherchiert, was auf den See und sein Umland zukommen könnte.

