„Hallo Österreich“ in ORF 1 am Karfreitag mit Fakten und Mythen rund ums Fasten

15-minütige Spezialsendung am 15. April um 19.57 Uhr

Wien (OTS) - Die Fastenzeit geht mit dem Karfreitag zu Ende. In „Hallo Österreich“ widmen sich Mariella Gittler und Philipp Maschl daher am Freitag, dem 15. April 2022, um 19.57 Uhr in einer 15-minütigen Spezialsendung den Fakten und Mythen rund ums Fasten.

„Hallo Österreich“ beleuchtet das Intervallfasten, einen der Trends der letzten Jahre. Warum klappt die Methode und welche unterschiedlichen Varianten gibt es? Diätologin Bianca Wolf klärt auf und zeigt auch Fallbeispiele, wann Intervallfasten nicht angewandt werden kann.

Gesunde und bewusste Ernährung beinhaltet auch eine Reduktion des Fleischkonsums. Hybridfleisch gibt es seit einiger Zeit in Supermärkten zu kaufen. „Hallo Österreich“ hat Testesser/innen zum Geschmacksvergleich eingeladen: Wie schmeckt die Mischung aus Faschiertem und Gemüse? Und kann Hybridfleisch ein Teil bewusster Ernährung sein? Ernährungswissenschafterin Andrea Fičala liefert eine Orientierungshilfe.

Auch Wasser ist Bestandteil eines gesunden Lebensstils. „Hallo Österreich“ macht den Test: Können Passantinnen und Passanten einen Unterschied zwischen Leitungswasser und teurem Luxusmineralwasser aus dem Supermarkt erkennen? Laut Wasserhygienikerin Regina Sommer gilt es darauf zu achten, wie abgefülltes Flaschenwasser bezeichnet wird, denn Wasser aus der Flasche ist nicht gleich Mineralwasser.

