„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich“ mit Ursula Strauss, Jossi Jantschitsch und Maurice Ernst am 19. April in ORF 1

Anschließend eine neue Folge „Science Busters“

Wien (OTS) - Eine Sendung wie aus dem Bilderbuch erwartet das Publikum von ORF 1 am Dienstag, dem 19. April 2022, ab 22.00 Uhr, wenn Stermann und Grissemann in bester Osterlaune nach einem Gags-Gags-Gags-Feuerwerk gleich drei Ehrengäste empfangen:

Schauspielerin Ursula Strauss, ihr Film-Sohn Jossi Jantschitsch und Bilderbuch-Frontman Maurice Ernst. Um 23.00 Uhr geht „DIE.NACHT“ mit einer neuen Folge „Science Busters“ weiter: Martin Puntigam, Florian Freistetter und Peter Weinberger widmen sich dem Motto „A schöne Bleich“.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Die Bilder zum Buch liefert derzeit im Kino der vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Film „Geschichten vom Franz“ nach dem gleichnamigen Klassiker von Christine Nöstlinger. Neben der beliebten Schauspielerin Ursula Strauss ist auch ihr Film-Sohn Jossi Jantschitsch zu Gast. Das elfjährige Nachwuchstalent spielt die titelgebende Hauptfigur Franz. Ob Ursula Strauss ihrem neuen Kollegen eine lange Karriere im Filmbusiness empfehlen kann und wie viel – oder wenig – Übersetzungsarbeit es braucht, wenn man Christine Nöstlinger für die Generation Z verfilmt, verrät das Duo im Talk.

Vom Duo zum Quartett: Mit Maurice Ernst nimmt der Sänger und Texter der umjubelten Band Bilderbuch am Gästesessel Platz. Der smarte Musiker lässt den unglaublichen Karriereweg von der oberösterreichischen Schülerband zum Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie Revue passieren, wo Bilderbuch kürzlich ihr neues Album „Gelb ist das Feld“ präsentiert haben. Weit ist dagegen das Feld der Politik, das Maschek mit ihren Drüberred-Skills wie immer meisterhaft bestellen, und umjubelt sind auch Russkaja, die wie gewohnt für beste Stimmung im Marx Palast sorgen.

Neue Folgen: „Science Busters – A schöne Bleich“ um 23.00 Uhr

Dieses Mal wird es an der Uni Graz vergänglich, es gibt „A schöne Bleich“. Verbleichen gehört zu den am wenigsten beliebten Abschnitten des Lebens, und man probiert es in der Regel kein zweites Mal. MC Martin Puntigam erläutert mit Dr. Florian Freistetter (Astronomie) und Prof. Peter Weinberger (Chemie): Was machen Wikinger bei „Bröckerlhusten“? Und: Wird man schneller betrunken, wenn man Bier mit dem Strohhalm trinkt?

