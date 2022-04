„Women only“ bei der „Soko Linz“

Außerdem am 19. April in ORF 1: Ein „Quantensprung“ für die „Soko Donau“

Wien (OTS) - „Women only“ heißt es, wenn der gleichnamige neue Fall das Team der „Soko Linz“ am Dienstag, dem 19. April 2022, um 20.15 Uhr in die Welt von Pole Dance, Ehekrisen und gekränkten Eitelkeiten führt. In Episodenrollen sind diesmal u. a. Zoe Straub, Rainer Wöss, Michael Dangl und David Oberkogler zu sehen. Ein „Soko Donau“-Krimi-Dacapo versetzt ORF-Top-Cop Lilian Klebow um 21.05 Uhr mit einem „Quantensprung“ in eine verkehrte Welt.

„Soko Linz – Women only“ (Dienstag, 19. April, 20.15 Uhr, ORF 1) Mit u. a. Katharina Stemberger, Daniel Gawlowski, Anna Hausburg, Alexander Pschill, Damyan Andreev, Paula Hainberger und Miriam Hie sowie Zoe Straub, Rainer Wöss, Michael Dangl und David Oberkogler in Episodenrollen; Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff

Es war eine harte Schule, aber wenn Heidi Gallos in ihrem ehemaligen Job als Stripperin eines gelernt hat, dann ihre Frau zu stehen und sich gegen übergriffige Männer durchzusetzen. Dieses Wissen gibt die erklärte Feministin nun in ihrem women-only Pole-Fit-Studio an interessierte und sportbegeisterte Linzerinnen weiter. Dass sie sich damit nicht nur Freunde schafft, liegt auf der Hand – doch dass sie eines gewaltsamen Todes stirbt, damit hätte niemand gerechnet. Bei ihren Ermittlungen stoßen Joe (Katharina Stemberger) und Ben (Daniel Gawlowski) auf verzweifelte Ehefrauen, gekränkte Eitelkeiten und so einige hilflose Männer.

„Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions mit Unterstützung von Land Oberösterreich.

„Soko Donau – Quantensprung“ (Dienstag, 19. April, 21.05 Uhr, ORF 1) Mit u. a. Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Michael Steinocher, Dietrich Siegl, Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic; Regie: Filippos Tsitos

Penny (Lilian Klebow) kommt um Sekunden zu spät: Professor Spiegel wird vor ihren Augen angeschossen, sie selbst durch eine Explosion in ein Paralleluniversum katapultiert. Anfangs glaubt sie an einen Scherz, als sie Menschen gegenübersteht, die wie ihre Kollegen aussehen, sie aber nicht zu erkennen scheinen und sogar festnehmen. Nach und nach wird ihr schmerzlich bewusst, dass sie sich in einer anderen Welt als der ihren befindet. Natürlich möchte sie so schnell wie möglich zurück – doch davor muss es ihr gelingen, der „Soko“ in „Welt zwei“ klarzumachen, dass sie weder verrückt noch kriminell ist. Und dazu muss sie noch den Mörder des Wissenschafters überführen.

Die 13. Staffel von „Soko Donau“ (ZDF-Sendetitel: „Soko Wien“) ist eine Koproduktion von Satel Film und Almaro in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, Land Oberösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und Land Niederösterreich.

Die jeweils neue Folge von „Soko Linz“ gibt es vorab schon zum Streamen auf Flimmit (flimmit.at). Ebenso auf Flimmit abrufbar sind die „Soko Donau“-Staffeln 1 bis 15.

