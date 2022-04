elite 1/2022: Alles crasht, Luxus boomt

Einmalig. Erlesen. Edel.

Wien (OTS) - Voilà: Die Sommer-Ausgabe von elite ist da: Mit umfangreichen Infos für Menschen, die an Lifestyle, Luxus, Genuss, Mode und feiner Lebensart interessiert sind – druckfrisch, edel, spannend und topaktuell.

Diesmal dreht sich die Coverstory um Luxus-Accessoires. Sie entpuppen sich nicht nur als Blickfang, sondern als handfeste Wertanlage.

Editorial

Die Luxusgüterindustrie verzeichnet nach Corona einen überraschend starken Aufschwung. In seinem Editorial beleuchtet elite-Herausgeber Christian W. Mucha die Hintergründe des Booms. Und stellt sich die Frage: Ist Luxus politisch korrekt? Die Antwort: Er ist jedenfalls nachhaltig. Und sorgt für Wohlstand.

COVERSTORY

Alles crasht, Luxus boomt

Die Coronakrise forderte Wirtschaft und Tourismus heraus. Der Ukraine-Krieg scheint das Pflänzchen des Aufschwungs ersticken zu wollen. Doch eine Branche lässt das kalt: Den Luxussektor. Luxuswaren sind so gefragt wie nie zuvor. Welche Accessoires jetzt besondere Werte erzielen und warum sich Investition in den Luxus gerade jetzt lohnt, lesen Sie in der aktuellen elite-Ausgabe.

Luxusfabriken

Eine Entdeckungstour hinter die Kulissen der großen Maisons. Filigrane Handwerkskunst, außergewöhnliche Verfahren und die innovative Kreativität der exklusiven Marken.

Fashionista

Spannende Farben, aufregende Schnitte, edle Materialien: Die Mode-Trends für den Sommer.

Magisch

Die Modeschau als Rundum-Erlebnis: elite präsentiert die schönsten und ausgefallensten Runway-Locations der Top-Modehäuser.

Perfekt gepflegt

Sommer, Sonne, Trockenheit – die Jahreszeit setzt der Haut ordentlich zu. elite zeigt, welche Produkte im Sommer für einen schönen Teint sorgen.

Wellness-Pur

Körper, Geist und Seele einfach baumeln lassen. Und sich von magischen Händen wieder Energie holen. elite besuchte die edelsten Spas rund um die Welt.

Weiters lesen Sie in der druckfrischen elite auf 150 Seiten u.a.:

Blumige Brise. Die Düfte des Sommers.

Farb-Tupfer. Das Make-up zur Jahreszeit.

Kreative Kooperationen. Große Namen vereinigen sich.

Traumhafte Nächte. Wo der Jet-Set nächtigt.

Verzaubernde Orte. Die schönsten Locations für das Ja-Wort.

Gourmet-Paradiese. Fine Dining auf höchstem Niveau.

Schmuckstücke. Von edlen Steinen und funkelnden Blickfängern.

Spektakuläre Blicke. Die schönsten Sommerterrassen.

