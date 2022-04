MeinBezirk.at punktet mit einzigartigem Angebot in der aktuell veröffentlichten ÖWA

Mit einer Online-Reichweite von 29,8%* von MeinBezirk.at erreichen die RegionalMedien Austria 2,095 Millionen Unique User*.

Wien (OTS) - „ Als Medienhaus agieren wir als regionaler Gestalter in den Regionen Österreichs und bieten unseren Userinnen und Usern einzigartigen Content aus deren Lebensumgebung. Dass wir – lokal, regional und national – den Erfolg klar für uns verbuchen können, verdeutlichen die heute veröffentlichten Zahlen. Ganz besonders freut uns, dass wir mit unserem Online-Portal vor allem auch die jüngeren Zielgruppen erreichen. Zusätzlich dazu runden wir mit unserer MeinBezirk.at espresso-App das digitale Informationsangebot für die mobile Zielgruppe ab ”, so RegionalMedien Austria-Vorstand Georg Doppelhofer.

Im Zuge der heute veröffentlichten ÖWA-Zahlen erreichen die RegionalMedien Austria mit MeinBezirk.at 2,095 Millionen Unique User*. Mit einer Online-Reichweite von 29,8%* können sie sich über ein starkes Ergebnis freuen.

Durch den gemeinsamen Marktauftritt am Puls der Zeit

„ Wir sind eine schon lange nicht mehr wegzudenkende Größe am heimischen Medienmarkt und mit unserem neuen Markenauftritt zusammengewachsen, um zusammen zu wachsen. Die aktuellen Zahlen verdeutlichen, dass uns dies gelungen ist und wir mit geballter regionaler Kraft in den einzelnen Bezirken Österreichs auftreten ”, betont Georg Doppelhofer.

Die RegionalMedien Austria liefern für alle Bezirke Österreichs wie auch national laufend die aktuellsten Nachrichten und sind so digital wie auch mit den 129 Wochenzeitungen bei den Nutzerinnen und Nutzern allerorts ein Begriff. Die hohe Relevanz regionaler Berichterstattung wird durch die Performance des Online-Portals mit 2,095 Millionen Unique Usern* und starken 33,6 Millionen Page Impressions** verdeutlicht. Mit ihrem crossmedialen Angebot liefert das Medienhaus den Menschen und Unternehmen österreichweit aktuellsten informativen Content und ist ein beständiger und verlässlicher Partner.

*Quelle: ÖWA 03/2022: Unique User Netto-Reichweite in % und in Projektion im angegebenen Monat auf Basis Internetnutzer 14plus in Österreich für MeinBezirk.at. Die angeführten Mediadaten unterliegen einer statistischen Schwankungsbreite. MeinBezirk.at ist die Online-Plattform von RegionalMedien Austria gesamt.

**Quelle: ÖWA 03/2022: Page Impressions im angegebenen Monat weltweit für MeinBezirk.at.

