The Castello CUBE feiert zur Biennale in Venedig Europapremiere

Venedig, Italien (ots) - Nachdem das einzigartige Kunstwerk Anfang Februar im New Yorker Central Park zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert wurde und für weltweite Schlagzeilen sorgte, kommt das Meisterwerk im April nach Europa. Für wenige Stunden wird The Castello CUBE an einem bekannten, öffentlichen Ort in Venedig ausgestellt und für Jedermann zugänglich sein. Zum ersten Mal darf dieses außergewöhnliche Kunstwerk von seinen Besuchern berührt werden.

The Castello CUBE wird bereits jetzt von Kunsthistorikern wie Dr. Dr. Dieter Buchhart als “historisch in der Kunstgeschichte” eingeordnet. Ein Kunstwerk gefertigt aus purem 24 karätigem, 999,9 Fine Gold mit einem Gewicht von 186 kg.

Aus Sicherheitsgründen werden Ort und Uhrzeit 24 Stunden vor Ausstellung bekannt gegeben. Um weitere Informationen zu erhalten, akkreditieren Sie sich über press @ castellocube.com

