AUVA: Ein gesunder Rücken mit der richtigen Schultasche

Vor allem zu beachten beim Schultaschenkauf ist die richtige Breite der Schultasche. Diese sollte der Breite des Rückens entsprechen. Die Gurte sollten verstellbar sein, um die Schultasche immer nachjustieren zu können. So muss nicht bei jedem Wachstumsschub eine neue Schultasche gekauft werden. Zusätzlich wären rutschfestes Material und seitliche Polsterungen empfehlenswert, damit sich der Rückenteil gut an den Rücken anschmiegen kann AUVA-Expertin Mag. Brigitte-Cornelia Eder

Wien (OTS) - Das bevorstehende Osterfest ist eine gute Gelegenheit, die nächsten Erstklässler:innen mit einer neuen Schultasche auf ihre Einschulung im Herbst einzustimmen. Schon beim Kauf ist es wichtig, auf die Ergonomie der Tasche zu achten, um Haltungsschäden zu vermeiden.

Ostern ist für Kinder eine aufregende Zeit mit Süßigkeiten und der abenteuerlichen Suche nach den Osternestern. Langsam, aber sicher steigt auch die Vorfreude der künftigen Schulanfänger:innen auf ihre Einschulung im Herbst. Umso schöner, wenn der Osterhase schon jetzt eine Schultasche ins Nest legt. Beim Kauf der Schultasche sollte besonders auf die richtige Ergonomie geachtet werden, denn eine optimale Passform ist Voraussetzung für eine geringe Belastung des Kinderrückens.

Die Knochen einer jungen Wirbelsäule sind noch nicht vollständig entwickelt, also weich und formbar, und reagieren sehr empfindlich auf Fehlbelastungen. Diese können, neben leider weit verbreitetem Bewegungsmangel, eine Ursache für Rückenschmerzen sein und sogar zu irreversiblen Haltungsschäden führen. Der Schultaschenkauf sollte immer gemeinsam mit dem Kind stattfinden. Denn erst bei einer Anprobe zeigt sich, ob die Schultasche auch wirklich gut passt. Auch ist es wichtig, die Tasche für jedes Kind individuell anzupassen. „ Vor allem zu beachten beim Schultaschenkauf ist die richtige Breite der Schultasche. Diese sollte der Breite des Rückens entsprechen. Die Gurte sollten verstellbar sein, um die Schultasche immer nachjustieren zu können. So muss nicht bei jedem Wachstumsschub eine neue Schultasche gekauft werden. Zusätzlich wären rutschfestes Material und seitliche Polsterungen empfehlenswert, damit sich der Rückenteil gut an den Rücken anschmiegen kann “, so AUVA-Expertin Mag. Brigitte-Cornelia Eder.

Vorsicht bei Rucksäcken und Umhängetaschen

Anstelle einer Schultasche wird auch gerne ein Rucksack oder eine Umhängetasche verwendet. Sie haben in der Regel ein geringeres Eigengewicht als Schultaschen, jedoch fehlt ihnen oft die nötige Stabilität. Daher ist besonders wichtig, Rucksäcke richtig zu packen und die optimale Position am Rücken einzustellen. Umhängetaschen üben einseitigen Druck auf den Rücken aus und sollten daher besser vermieden werden. Jedenfalls aber sollten Umhängetaschen abwechselnd auf beiden Körperseiten quer über die Brust getragen werden, um eine möglichst gleichmäßige Körperbelastung zu erzielen.

Ein gesunder Rücken ist viel in Bewegung

Unerlässlich für einen gesunden Stütz- und Bewegungsapparat von Kindern ist körperliche Aktivität. Im normalen Schulalltag kommen leider auch schon bei Kindern die körperlichen Aktivitäten oftmals zu kurz. Bewegung ist essenziell für eine stabile Wirbelsäule, starke Muskulatur, Koordinationsgeschick und einen gut funktionierenden Stoffwechsel und Kreislauf. Am besten wird Bewegung in den Alltag integriert: Tagesstrecken lassen sich bequem zu Fuß oder mit dem Rad zurücklegen (Helm nicht vergessen!). Nachmittags oder am Wochenende sollte Zeit mit den Kindern im Freien eingeplant werden.

Für Schultaschen gibt die AUVA folgende wichtige Tipps:

Füllen Sie die Schultasche beim Anprobieren mit Mustern von Schulmaterialien.

Das Leergewicht einer Schultasche mit einem Innenvolumen von 15 Litern darf 1,2 kg nicht überschreiten.

Entsprechende Innenfächer sollten dafür sorgen, dass das Gewicht beim Packen gleichmäßig auf dem Rücken verteilt werden kann.

Die Tragegurte sollten mindestens 4 cm breit, ausreichend gepolstert und leicht und schnell verstellbar sein.

Je nach Position des Rückens: Achten Sie beim Tragen der Tasche darauf, dass beide Schultergurte straff sind und die Oberkante der Tasche bündig mit den Schultern abschließt.

Die Tasche sollte nicht auf einer Seite oder am Griff getragen werden.

Wasserflaschen erst in der Schule befüllen, um Gewicht zu reduzieren.

Rückfragen & Kontakt:

AUVA Allgemeine Unfallversicherungsanstalt

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

kommunikation @ auva.at